Arnaque au rétroviseur à Arlon, Bastogne, Florenville et Libramont: deux Perpignanais condamnés

Les prévenus n’ont pas été pris en flagrant délit mais les caméras de surveillance d’un commerce et de la Commune de Libramont ont montré des images d’une tentative d’escroquerie commise avec la BMW des prévenus. Ils seront interceptés à Verviers dans leur véhicule. Face à ces éléments et aux explications confuses des prévenus, le tribunal estime que leur culpabilité ne fait aucun doute.

Comme le relève le tribunal, leur technique est bien rodée. Ils rattrapent et arrêtent une voiture et accusent le conducteur d’avoir heurté et cassé le rétroviseur de la BMW. Ils appuient leur accusation sur une fausse trace laissée sur la carrosserie de leur victime, souvent une personne âgée. Ils proposent, et obtiennent dans certains cas, un règlement amiable du prétendu dommage. Le tribunal a également ordonné la confiscation de la BMW des prévenus.