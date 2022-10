Les Libramontois ont préféré le formulaire papier à celui en ligne

Chaque association d’un village ou un groupe de 5 citoyens au moins, peut proposer un projet qui rentre dans les clous: 15 000 € maximum ; il doit être d’intérêt public et cela doit être techniquement faisable.

Chaque ancienne commune reçoit 15 000 €. Quelle que soit sa taille. Donc Remagne et ses 125 habitants auront un budget de 15 000 € comme Libramont qui compte 15 000 âmes ! Égalité parfaite. Cette année, ce sont les citoyens de Remagne, Rondu, Chênet et Nimbermont ainsi que ceux de Bras, Séviscourt et Bras-Bas qui ont pu rentrer un projet via un formulaire distribué par la Commune par le biais d’un toutes-boîtes. Ce qui fut fait du 20 mai au 20 juin. Ils avaient le choix de déposer leur formulaire version papier dans une des 7 boîtes, une par village et hameau, ou de répondre via la version en ligne.

84% des habitants de Remagne et 74% de Bras ont privilégié le formulaire papier

Visiblement, le papier a encore de beaux jours devant lui, comme l’indique l’échevin de la Participation citoyenne Jonathan Martin: "Les villages du groupe Remagne, 49 habitants ont participé et 84% d’entre eux ont répondu via la boîte jaune. Seuls 16% ont eu recours au formulaire en ligne. Pour Bras, 66 citoyens ont participé et 74% ont privilégié la boîte jaune. Deux thématiques se sont dégagées au dépouillement: les habitants de ces 7 sections veulent qu’on aménage des lieux de convivialité et qu’on améliore la sécurité routière. Le fait de faire cohabiter les boîtes aux lettres physiques et le Web, permet de n’exclure personne", souligne l’échevin.

Où en est-on ?

Les projets ont été listés et présentés lors de deux réunions à Bras et Remagne et les deux thématiques (convivialité et sécurité routière) entérinées par les habitants.

"Tout le monde était libre de rentrer des projets concrets sur ces thèmes. Pour cela, il fallait venir chercher un formulaire à la commune. Celui-ci détaillait toute la démarche à suivre, parce que les citoyens devaient eux-mêmes demander des devis auprès d’entreprises, se renseigner dans nos services des travaux, de l’urbanisme pour voir si leur projet tenait la route. Bref, un vrai travail participatif. Tout devait être clôturé et envoyé pour le 30 septembre dernier", dit encore M. Martin.

Voici les projets proposés par les habitants:

Séviscourt: création de trois circuits de promenades balisées en lien avec le petit patrimoine.

Bras-Bas et Bras-Haut: aménagement d’une zone de convivialité: module plaine de jeux, des tables de pique-nique, des poubelles.

Remagne: création d’une plaine de jeux à côté de la salle de village, en face de l’école.

" Ces projets rentrent dans les enveloppes sans problème, fait remarquer l’échevin.

La balle est dans le camp du collège communal qui doit étudier la recevabilité des projets et juger de leur faisabilité: autorisations, préparation des lieux par le service technique, etc. Le 19 octobre à la salle La Clef des Champs à Rondu et le 20 octobre à la salle Au Bois la Dame à Séviscourt, on expliquera aux gens si c’est OK ou pas et pourquoi.

"Après cela doit aller vite, parce que tous les projets doivent être réalisés dans un délai de 18 mois après leur validation. C’est cela aussi l’originalité de la démarche que de ne pas perdre de temps et de réaliser ce qui a été décidé très vite. Ce qui sera décidé en 2023 sera déjà réalisé en 2024. " conclut M. Martin