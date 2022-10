Le Vieux Moulin à Stranchamps, un des 3 nominés au Godefroid social 2022

Le jeune qui arrive au Vieux Moulin voit son cas réexaminé chaque année par les instances des SAJ et SPJ. Mais il peut arriver que des jeunes restent en hébergement cinq ou six ans à Fauvillers. "Les petits fréquentent l’école communale dans la commune de Fauvillers. Et à l’âge secondaire, on les inscrit à l’Athénée royal de Bastogne ou l’Insee à Bastogne", précise le directeur du Vieux Moulin, Jean-François Schmit.

L’équipe éducative intervient dans quatre registres: l’éducation, la socialisation, la responsabilisation et l’autonomie. L’apprentissage de l’autonomie est essentiel pour le jeune qui, à 18 ans, ne pourra plus être hébergé au Vieux Moulin et apprendra à vivre en appartement supervisé.

Chaque petit détail a son importance lors du séjour au Vieux Moulin. Jean-François Schmit et son équipe disent observer les gestes du quotidien. "Par exemple, la façon dont un enfant reste assis, ou pas, à table, indique le degré de pression qu’il a subie. De même un petit qui prend son bain peut exprimer des situations de violence antérieures. Même un jeu de Légo ou Playmobil avec un enfant nous illustre des situations de mal-être chez lui."