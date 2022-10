Le festival de musique baroque en Famenne-Ardenne a soufflé ses 10 bougies à Cielle

1 600 spectateurs

Le festival MuBaFa soufflait ses 10 bougies cette année. "La décade était pour les pythagoriciens le plus sacré des nombres et le symbole de la création universelle" soulignaient les organisateurs lors de la présentation de leur festival. Nul ne sait si ce nombre est le plus "sacré."

Cependant, ces mêmes organisateurs avaient tout fait pour que cet anniversaire soit dignement fêté. Ce fut le cas et le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous: "Tout aura contribué à la réussite de cette dixième édition du festival de musique baroque en Famenne Ardenne: les concerts étaient superbes, le public particulièrement nombreux et le temps printanier. Plus de 1 600 spectateurs ont assisté aux concerts", commente-t-on à l’issue des trois journées de festival.

Les Muffati en 2023

Si aujourd’hui le MuBaFa fait littéralement partie du paysage musical dans le nord de notre province, le succès d’un tel "météorite" culturel n’était pas gagné d’avance: proposer de la musique ancienne, sur trois jours, de façon itinérante, dans des lieux non forcément dévolus et équipés pour ce genre de concerts, cela s’apparentait à un défi fou. Baudouin Cox, boss du festival, et son équipe y ont cru. Rapidement le festival a trouvé son public. Un public qui a accepté, à côté de locaux devenus des fidèles, de se déplacer parfois de loin pour suivre les concerts. Conscient que la musique, notamment ancienne, s’appréhende dès le plus jeune âge, en avril prochain, à l’initiative du MuBaFa, "l’Opérabus ira à la rencontre des élèves des écoles primaires de la région pour leur permettre de découvrir le monde de l’opéra et de la musique ancienne" note-t-on encore. La prochaine édition du festival aura lieu du 13 au 15 octobre 2023. Formation déjà annoncée: l’Ensemble Les Muffatti, référence dans le domaine.