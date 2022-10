L'ASBL Coup de pouce à Arlon, une des 3 nominées au Godefroid social 2022

L’équipe pluridisciplinaire guide l’enfant et le jeune à raison de 1 heure/semaine et cherche à voir avec lui, en toute confiance, quelles sont les racines de son mal-être, de ses difficultés.

La finalité de l’association est d’apporter un mieux-être au jeune, un meilleur équilibre et épanouissement psychologique, social et éducatif.

"Ces jeunes viennent d’Arlon et la région. Les uns présentent de grosses difficultés scolaires, certains ont déjà fugué, d’autres ont commis des vols ou ont été victimes de harcèlement, de faits de maltraitance. Nous rencontrons un tas de cas différents", commente la directrice Dominique Vatelli, psychologue elle-même.

La plus grande fierté de l’équipe de Coup de Pouce est que des jeunes qui ont été accompagnés parviennent, à la majorité à 18 ans, à s’insérer dans la vie professionnelle, sociale et familiale.

"En général, nous assurons un suivi de ces jeunes durant trois mandats successifs de six mois, à la demande du SAJ et du SPJ, mais parfois si la situation de danger et d’insécurité l’impose pour le jeune, nous pouvons prolonger plus longtemps ces guidances", dit Mme Vatelli. Parfois aussi, le SAJ ou le SPJ autorisent l’accompagnement du jeune jusqu’à ses 20 ans.

.