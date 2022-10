Godefroid Social: les nommés sont… le Vieux Moulin, le Relais Première urgence et L’ASBL Coup de pouce (vidéo)

Un 7e trophée sera décerné par vous: le Godefroid du public ! Votez pour votre favori.te sur www.lesgodefroid.be

Aujourd’hui, nous vous présentons les candidats en lice pour le Godefroid Social.

Le Vieux Moulin à Strainchamps: Soigner les blessures de l’âme des enfants

Jean-François Schmit, directeur du Vieux Moulin à Strainchamps (Fauvillers)

Rue des Vennes à Strainchamps (Fauvillers), le Vieux Moulin accueille des enfants et ados jusqu’à l’âge de 18 ans, dont les parents sont momentanément dans l’impossibilité de les prendre en charge.

La mission principale du Vieux Moulin est de redonner un maximum de repères éducatifs et psychologiques à ces enfants à travers un confort matériel et un cadre harmonieux à la campagne. "Nous favorisons la création ou la consolidation de liens d’attachement sécurisants, sereins et bienveillants au départ desquels le jeune pourra explorer le monde qui l’entoure, s’y ouvrir et se forger son individualité."

Le jeune qui arrive au Vieux Moulin voit son cas réexaminé chaque année par les instances des SAJ et SPJ. Mais il peut arriver que des jeunes restent en hébergement cinq ou six ans à Fauvillers. "Les petits fréquentent l’école communale dans la commune de Fauvillers. Et à l’âge secondaire, on les inscrit à l’Athénée royal de Bastogne ou l’Insee à Bastogne", précise le directeur du Vieux Moulin, Jean-François Schmit.

L’équipe éducative intervient dans quatre registres: l’éducation, la socialisation, la responsabilisation et l’autonomie. L’apprentissage de l’autonomie est essentiel pour le jeune qui, à 18 ans, ne pourra plus être hébergé au Vieux Moulin et apprendra à vivre en appartement supervisé.

Chaque petit détail a son importance lors du séjour au Vieux Moulin. Jean-François Schmit et son équipe disent observer les gestes du quotidien. "Par exemple, la façon dont un enfant reste assis, ou pas, à table, indique le degré de pression qu’il a subie. De même un petit qui prend son bain peut exprimer des situations de violence antérieures. Même un jeu de Légo ou Playmobil avec un enfant nous illustre des situations de mal-être chez lui."

Le Relais Première urgence à Virton: une aide précieuse pour les écoliers dans la précarité

Françoise Delvigne et une vingtaine de bénévoles organisent des activités pour les jeunes.

Fondée en 1985 à Virton par un médecin généraliste, le Dr Michel Differdange, le Relais Première Urgence vient en aide à des enfants et adolescents de la commune qui vivent des situations de précarité.

Pas question de disperser ses moyens par rapport à une autre ASBL de Virton, la Saint-Vincent de Paul, qui elle, distribue des colis-paniers aux plus précarisés.

Le Relais Première Urgence, lui, a choisi de payer les repas chauds dans les écoles à certains enfants dont les parents ne parviennent pas à assurer ces frais. "Nous payons 4 repas par semaine à 66 enfants. Faites le compte, à raison de 3,50 € par repas. Heureusement, nous recevons des dons de particuliers pour financer ces repas, du soutien des services-clubs et aussi d’un petit crédit communal", explique Marie-Françoise Engel, de Meix-devant-Virton, qui a repris la présidence depuis l’an 2000.

Il est clair que l’actuelle crise financière et énergétique va encore grever le budget des ménages et que le Relais Première Urgence sera encore plus sollicité. "Nous constatons une augmentation des situations de précarité et nous souhaitons amplifier notre action auprès d’un maxi mum d’enfants concernés."

Une vingtaine de bénévoles, outre la gestion de ces repas, organisent des activités pour une douzaine de ces enfants le mercredi après-midi avec la haute école Robert Schuman de Saint-Mard ainsi que des activités mensuelles de psychomotricité.

"Douze enfants bénéficient d’une semaine de vacances en internat. Nous l’avons organisé cet été avec l’Âsinerie de l’O à Habay-la-Vieille", précise encore Mme Engel.

L’ASBL Coup de pouce à Arlon: des jeunes en danger et fragilité amenés à se stabiliser

Dominique Vatelli, psychologue et directrice à l’ASBL Coup de Pouce au centre d’Arlon.

Sous la direction de Dominique Vatelli, 6 ETP (psychologues, assistants psychologues, assistantes sociales et un éducateur A 1) prennent en charge, au 50 rue des Déportés à Arlon, 52 jeunes de 0 à 18 ans de l’arrondissement d’Arlon.

L’ASBL Coup de Pouce a démarré ses activités en 1985. Elle intervient sur mandat du SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse) et du SPJ (Service de protection de la jeunesse, plus contraignant).

L’équipe pluridisciplinaire guide l’enfant et le jeune à raison de 1 heure/semaine et cherche à voir avec lui, en toute confiance, quelles sont les racines de son mal-être, de ses difficultés.

La finalité de l’association est d’apporter un mieux-être au jeune, un meilleur équilibre et épanouissement psychologique, social et éducatif.

"Ces jeunes viennent d’Arlon et la région. Les uns présentent de grosses difficultés scolaires, certains ont déjà fugué, d’autres ont commis des vols ou ont été victimes de harcèlement, de faits de maltraitance. Nous rencontrons un tas de cas différents", commente la directrice Dominique Vatelli, psychologue elle-même.

La plus grande fierté de l’équipe de Coup de Pouce est que des jeunes qui ont été accompagnés parviennent, à la majorité à 18 ans, à s’insérer dans la vie professionnelle, sociale et familiale.

« En général, nous assurons un suivi de ces jeunes durant trois mandats successifs de six mois, à la demande du SAJ et du SPJ, mais parfois si la situation de danger et d’insécurité l’impose pour le jeune, nous pouvons prolonger plus longtemps ces guidances », dit Mme Vatelli. Parfois aussi, le SAJ ou le SPJ autorisent l’accompagnement du jeune jusqu’à ses 20 ans.