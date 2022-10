Cinq modules pour former deux classes à l'école libre d'Offagne

Deux modules acquis par la Commune

Sur les cinq modules disponibles, trois ont été achetés par l’école. Les deux autres ont été acquis par la Commune qui les met à disposition. "Le Collège communal a mis une priorité lors de la première modification budgétaire pour proposer au conseil communal l’achat d’une partie des modules, commente Marjorie Marlet, l’échevine de l’Enseignement. Mais cette solution provisoire ne doit pas devenir définitive et nous espérons que le PO va poursuivre sa réflexion pour le futur et saisir les opportunités, tenter de convaincre pour peut-être apporter des solutions plus durables et encore plus confortables." L’échevine, comme toutes les personnes présentes à Offagne ce mardi, s’est également réjoui de la belle collaboration. "La preuve qu’il est possible de faire jouer une certaine solidarité interréseaux, poursuit Marjorie Marlet. Avec le seul objectif d’offrir du bien-être aux utilisateurs quotidiens que sont nos enfants et nos enseignants."

Notons que la soirée a également été l’occasion de remercier Valérie Wilvers. Directrice de l’école depuis onze ans, la citoyenne de Paliseul va relever un nouveau challenge professionnel d’ici quelques semaines.