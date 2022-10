Arlon et Marche : ne dites plus Decathlon mais « Nolhtaced »

À Marche-en-Famenne et Arlon (comme partout ailleurs dans le pays) les magasins ont dès lors, depuis ce mardi, pris le nom de « Nolhtaced ». Les clients peuvent donc, comme durant toute l’année, venir vendre ou acheter des articles de sport d’occasion. « À Arlon, qui est l’un de nos magasins les plus fréquentés, cela fonctionne très bien. Certains sont mieux fournis que d’autres, on assure donc un service minimum conséquent et on transfère des articles d’un magasin à l’autre. »

Aussi en ligne

Et pour ceux qui préfèrent le shopping en ligne, Nolhtaced/Decathlon a tout prévu. "Notre service d’achat en ligne inclut un catalogue avec les articles de seconde main. Notre service de rachat fonctionne aussi en permanence, ce qui permet de ne pas se déplacer pour faire estimer ses articles et voir si nous pouvons les racheter et à quel prix."

L’action court jusqu’au 27 novembre, week-end du Black Friday, et ce n’est pas anodin. « Nous voulons convaincre les gens que les bonnes affaires se font aussi dans le seconde main, proposer un Black Friday différent, à contre-courant, même. Le contexte fait que les gens se tournent vers des alternatives plus écologiques et économiques, et nous voulons pouvoir y répondre et avancer dans cette direction »