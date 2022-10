Un nouvel espace d’exposition inauguré, le début de la révolution des Bastogne Barracks (vidéo)

C’est officiel, les Bastogne Barracks ont entamé leur lifting en profondeur. La première étape de cette révolution a été réalisée et inaugurée lundi après-midi, en présence des responsables et de la députée Mélissa Hanus qui représentait la ministre Dedonder: un nouvel espace « Battle of the Bulge ». Prenant place dans l’un des entrepôts du site, il comprend treize véhicules américains et allemands, passés par les ateliers du « Vehicle Restoration Center » des Bastogne Barracks et en lien avec la bataille des Ardennes. On y retrouve, entre autres engins impressionnants, le Sherman M4A3E2 Jumbo « First in Bastogne » ou encore le JagPanzer 38t Hetzer. Ainsi que des objets et des uniformes d’époque. Tous mis en valeur et en lumière par une scénographie travaillée et pensée par les spécialistes du War Heritage Institute (WHI), qui gère le site depuis 2017. En plus d’explications détaillées, des photographies d’époque géantes, plaquées aux murs, accompagnent ces fragments d’histoire. Sans oublier un fond sonore qui nous plonge un peu plus encore dans l’ambiance. Une réussite et un fameux changement pour ce bâtiment et par rapport à l’exposition sommaire qu’il abritait ces dernières années.