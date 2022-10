Il évoque des raisons de santé et l’impossibilité de poursuivre sa mission pour expliquer cette décision, qui a d’abord été communiquée aux équipes de la télévision locale avant d’être annoncée au grand public. Sa décision apparaît également dans un climat de tension au sein de l’équipe de la chaîne qui durait depuis plusieurs mois. Contacté par nos soins, Francois Jongen n’a pas souhaité faire de commentaires sur sa démission.

Deux ans à TV Lux

Désigné directeur général de TV Lux en juin 2020, François Jongen, originaire de Saint-Hubert, n’en est pas au début de sa carrière. Anciennement avocat spécialisé en droit des médias, journaliste et professeur à l’Université Catholique de Louvain (UCL), il avait pris ses fonctions à la succession de Pascal Belpaire à la direction de TV Lux en septembre 2020, après que ce dernier fut resté 11 ans à la tête de la chaîne de télévision locale. Il quittera son rôle de directeur le 19 novembre prochain. Le Président du Conseil d’Administration, Pierre Neuville, a tenu à remercier son directeur général "pour le travail accompli durant ces deux dernières années, et plus particulièrement la mise en place, avec l’aide de toute l’équipe, d’une nouvelle grille des programmes moderne et attrayante."

Quel nouveau duo à la tête de la chaîne ?

Sa démission intervient dans une période de changement au sein de TV Lux, puisqu’en mai dernier, c’était le rédacteur en chef, Frédéric Feller, qui remettait sa démission, faisant fonction jusqu’à ce qu’un candidat le remplace après qu’un appel ait été lancé en externe.

Le Conseil d'Administration de TV Lux, qui se tiendra le 20 octobre, devra donc se pencher sur la procédure et la succession de François Jongen. "Nous mettrons tout en œuvre pour permettre à notre média pour continuer dans la bonne direction", a tenu à rassurer Pierre Neuville à ses équipes.

Dans les prochains mois, un nouveau duo rédacteur en chef-directeur général devrait donc prendre les rênes de TV Lux, et lui offrir de nouveaux horizons.