Retour du loup: la Région Wallonne réagit aux critiques sur le manque d’aides

La Wolf Fencing Team

Avec le WWF Belgique et Natuurpunt, Natagora a lancé la Wolf Fencing Team, une équipe spécialisée pour aider sur le terrain éleveurs et agriculteurs à répondre aux défis de la cohabitation, Dans notre article, Natagora évoquait des subsides en attente depuis 2 ans de la Région Wallonne, alors qu’en Flandre, la WFT est déjà active. Et dénonçait une lourdeur administrative qui bloque à la fois leur initiative mais aussi l’aide aux éleveurs. "Dire que le problème est politique est faux, Nous avons une vraie volonté de financer ce projet. Les soucis sont d’ordre administratif, il nous manque dans ce cas précis un document pour que notre inspecteur des finances puisse débloquer les fonds. On parle de financer avec l’argent public, il est normalque l’on demande un certain nombre de documents. Si on ne le faisait pas, on nous le reprocherait aussi. Je trouve cela dommage de nous critiquer de la sorte alors que nous collaborons étroitement depuis de nombreuses années."

Les éleveurs promenés ?

Les éleveurs ont aussi critiqué la Région, et dénoncent les lourdeurs administratives pour être indemnisé en cas d’attaque et le fait que la Région n’alloue pas de budget, prenant au cas par cas avec des procédures complexes.

Et en effet, en dehors des Zones de Présence Permanente (ZPP), où le loup est officiellement installé, il n’y a pas d’enveloppe budgétaire prévue pour subsidier à la fois les indemnités des éleveurs et la pose de matériel de protection. Il n’y a actuellement aucune zone de ZPP chez nous, " Dès qu’il y a deux preuves de présence de loup (attaque ou crottes) sur une même zone avec six mois d’écart, nous définissons celle-ci comme ZPP et allouons un budget. Nous y sommes attentifs, mais cela n’a pas encore été le cas en province de Luxembourg. Les rares attaques ont été le cas de loups dispersants. Il ne faut pas oublier que la majorité des attaques sont le fait de chiens. Du reste, Natagriwal est déployé sur le terrain et propose aux éleveurs des aides concrètes pour faire face, ils ne sont pas démunis."

Quant aux lourdeurs administratives, même réponse: "C’est vrai qu’il y a beaucoup de documents à remettre, mais encore une fois, c’est de l’argent public, qu’on ne peut pas dépenser sans vérifications. Il est vrai que cela peut prendre plusieurs mois, mais je pense cela raisonnable quand on sait qu’on ne met pas non plus les éleveurs en situation de détresse financière, puisque le dédommagement tourne, par animal, à 200 €, et qu’on ne parle généralement pas de mort d’un troupeau entier. Si c’était le cas, bien évidemment les procédures seraient accélérées." Et de conclure: "Le système n’est certes pas parfait, mais la problématique reste récente. Nous développons actuellement de nouveaux outils qui ont certes occasionné des retards, mais qui vont bénéficier à tous. Cela prend du temps."