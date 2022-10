Loi Renault chez Ampacet à Messancy: 60 des 133 emplois menacés

Un conseil d’entreprise extraordinaire s’est tenu lundi après-midi chez Ampacet (Messancy) afin d’entamer la procédure de licenciement collectif pour la moitié de son personnel. L’annonce avait été faite aux travailleurs dès la semaine dernière. Selon les syndicats, la situation est compliquée depuis la rentrée. Le personnel ouvrier est en chômage depuis le début de mois de septembre, les employés et cadre depuis la mi-septembre. Le carnet de commandes ne se remplit plus. Les coûts salariaux et les prix de l’énergie explosent. La direction générale a décidé de délocaliser la production messancéenne en Italie, au Grand-Duché, en Pologne et en Russie. La seule production maintenue en Belgique concerne la fabrication de colorants plastiques des mélanges maîtres de couleur noire. C’est la seule usine en Europe qui produit ce type de colorants.