Godefroid Économie: le groupe Pauls, la famille Baltus et Créations Gillet en lice (Vidéo)

Aujourd’hui, nous vous présentons les candidats en lice pour le Godefroid Économie.

Toute la science du groupe Pauls sort du bois (Gouvy)

Le groupe Pauls, géré par Annette Pauls et sa sœur, scie les bois ronds et transforme les sous-produits.

L’entreprise Pauls emploie directement une centaine de personnes et enregistre un chiffre d’affaires global d’environ 90 millions€. "Nous sommes une entreprise familiale et la 4e génération est aujourd’hui aux commandes", explique Annette Pauls qui gère la société avec sa sœur. "Nous transformons des bois ronds en bois sciés qui sont surtout utilisés pour la construction au sens large et comme bois industriel. Nous produisons aussi du pellet et nous produisions de l’énergie verte sous la forme d’électricité et de chaleur grâce à la cogénération", dit encore la patronne.

"Évidemment, ajoute-t-elle, la flambée des prix des carburants a un impact sur notre société comme sur tout le monde. Que ce soit en direct via nos engins de transport internes (déchargement, chargement et transport de marchandise sur le site) ou de façon indirecte via les entreprises qui véhiculent nos bois sciés et bois ronds ".

L’aventure du groupe a commencé par la création d’un négoce de bois ronds par Barthelomäus Pauls en 1921. La première scierie a été lancée en 1934. Depuis lors, le groupe Pauls n’a cessé de croître et peut être comparé, en termes de bois sciés, à des géants comme IBV à Vielsalm ou Fruytier à Marloie. Cette croissance s’est faite par acquisitions et investissements – souvent colossaux, comme quand la société décide de quitter Bullange – où l’administration communale lui avait refusé le permis pour la cogénération -, pour s’installer à Bovigny (Gouvy). Une décision dictée aussi par l’incendie qui devait ravager la scierie en août 2013. Le déménagement dans les nouvelles installations gouvionnes s’achèvera en 2014.

Aujourd’hui, 100% du bois est utilisé sur le site, car les sous-produits sont valorisés: plaquette, sciures, écorces – environ 40% de la masse totale quand même – y deviennent des pellets, de l’énergie ou une matière pour les parcs et jardins.

Deux boucheries en vue et un hôtel: c’est signé Baltus (La Roche)

Marc Baltus et son épouse sont pour l’instant à la tête d’un groupe d’une dizaine de magasins.

La famille Baltus continue à étendre ses activités à La Roche, où son aventure commerciale a commencé en 1908 par une boucherie. Aujourd’hui, Marc Baltus s’apprête à ouvrir une nouvelle boucherie à Libramont avant de récidiver à Marche: "Nous devions en ouvrir une à Marche voici trois ans, mais nous nous sommes rendu compte que pour alimenter nos magasins de Bastogne, Durbuy et Tenneville, notre atelier de découpe était déjà trop petit. On s’est donc doté d’un tout nouvel outil de 1 300 m2 et de 300 m2 de bureaux à Beausaint (un investissement de 3 millions d’euros). Maintenant, on est paré pour alimenter encore plus de boucheries. Après celle qu’on ouvre à Libramont dans le courant de l’année 2023, on en aura une à Marche l’année suivante", précise le patron.

Signé Jeanne

Pour M. Baltus, on doit miser plus que jamais sur les produits locaux: "Nous travaillons avec des producteurs du coin. C’est plus court et de qualité. Ensuite, on planche depuis des années sur l’utilisation d’emballages compostables à 100 pour cent. On va même aller plus loin avec des emballages réutilisables en tissu et l’emploi de ravier en fibre végétale pour bannir le plastique et réduire la consommation de papier."

Marc Baltus parle aussi du succès du resto ‘Signé Jeanne’et annonce que son groupe va ouvrir en juin 2024, un hôtel sur la place du Bronze, à La Roche. "Les travaux devraient commencer en juin 2023", ajoute-t-il.

La famille Baltus dont c’est la 4e génération aux commandes, gère 10 magasins et dispose de 70 collaborateurs. Reste maintenant que la flambée des prix de l’énergie, puisque les frigos sont très énergivores, est une inconnue qui fait peur. "Je pense qu’on y verra plus clair dans six mois", conclut Marc Baltus.

Gillet tient le haut du pavé dans les salles de bains aussi (Luzery – Bastogne)

Deux sœurs et un frère ont pris le relais de l’entreprise familiale, voici une dizaine d’années.

La société de carrelages Créations Gillet, à Luzery (Bastogne) a été créée en 1988. Voici une dizaine d’années, les enfants des patrons ont pris le relais: Sylvie Gillet s’occupe de la gestion et de la comptabilité ; son frère Benjamin supervise les chantiers et les ouvriers et Stéphanie s’occupe de la vente et de la gestion du showroom et des salles de bains.

La société emploie une grosse quarantaine de personnes sur son site historique à Luzery (Bastogne) et quasi autant dans sa filiale appelée Cargilux à Hosingen (Grand-Duché). Le groupe génère un chiffre d’affaires d’un peu plus de 11 millions d’euros.

Les chantiers sont supervisés par des gestionnaires et se situent principalement en Luxembourg, du côté de Liège et de Namur, ainsi qu’au Grand-Duché. Si 85% du chiffre d’affaires sont réalisés via la pose de carrelages, le groupe s’est aussi spécialisé dans la réno complète des salles de bains: "Nous prenons tout en charge dans une rénovation de salle de bains, explique Sylvie Gillet. Plafonnage, électricité, plomberie, sanitaire, chauffage et bien sûr le carrelage. Nous avons un showroom à Luzery qui s’étend sur 1 300 m2. Nous avons pu l’agrandir depuis que notre hall logistique de 2 500 m2 actuellement, a été déménagé sur le bord de la route d’Houffalize. Nous avons aussi une petite salle d’expo de 250 m2 à Hosingen", conclut-elle. Chez Gillet, on précise encore que la mode en matière de carrelages est à la pose de grands carreaux qui font parfois plus de 2,5 m de haut sur 1 m de large. Il faut pour cela des équipes spécialisées.

La hausse des prix des matériaux et des carburants (la société possède une flotte d’une quarantaine de véhicules) n’a pas, à ce jour, d’impact négatif sur le carnet de commandes.

Créations Gillet à Luzery: O61/21 38 94 www.creations-gillet.com