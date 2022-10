Deux boucheries en vue et un hôtel: c’est signé Baltus

Pour M. Baltus, on doit miser plus que jamais sur les produits locaux: "Nous travaillons avec des producteurs du coin. C’est plus court et de qualité. Ensuite, on planche depuis des années sur l’utilisation d’emballages compostables à 100 pour cent. On va même aller plus loin avec des emballages réutilisables en tissu et l’emploi de ravier en fibre végétale pour bannir le plastique et réduire la consommation de papier."

Marc Baltus parle aussi du succès du resto ‘Signé Jeanne’et annonce que son groupe va ouvrir en juin 2024, un hôtel sur la place du Bronze, à La Roche. "Les travaux devraient commencer en juin 2023", ajoute-t-il.

La famille Baltus dont c’est la 4e génération aux commandes, gère 10 magasins et dispose de 70 collaborateurs. Reste maintenant que la flambée des prix de l’énergie, puisque les frigos sont très énergivores, est une inconnue qui fait peur. "Je pense qu’on y verra plus clair dans six mois", conclut Marc Baltus.

