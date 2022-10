Un salon qui a vu cette année une belle fréquentation, selon sa patronne Anita Servais: "On ne savait pas à quoi s’attendre, mais je suis bien contente du monde qu’on a aujourd’hui".

Un investissement

Si la crise économique difficile que nous traversons touche fortement le budget des ménages, il semblerait que les parents et les joueurs restent intéressés par les jeux de qualité.

Pour Anita Servais, il s’agit avant tout d’un investissement: "Un jeu de société, c’est quelque chose qu’on va acquérir pour du long terme. Les gens vont peut-être plus facilement faire la démarche d’acheter un jeu de société parce qu’ils savent qu’ils vont l’utiliser, surtout après l’avoir essayé au salon. Ils ont vu que le jeu plaisait à toute la famille et qu’ils vont pouvoir y jouer des heures et des soirées ensemble".

Une baisse du budget alloué au jeu de société

Mais la gérante ajoute tout de même qu’elle constate une baisse du budget alloué au jeu de société: "Les parents vont plus cibler l’achat pour être sûrs d’avoir le bon jeu qui plaît".

Une analyse partagée également par quelques adeptes: "Quand le jeu est intéressant, attractif et que l’enfant ou nous, adultes, on l’aime bien, je pense que le prix ne doit pas être un frein. Mais il faut que ça soit un jeu auquel on peut jouer plusieurs fois sans que l’on s’en lasse. On sait qu’ils vont pouvoir y rejouer et avec d’autres enfants quand ils viennent à la maison", explique Anne-Sophie, maman de deux enfants de 2 et 3 ans.

Sophie et Nicolas, eux, n’ont pas d’enfants, et ont choisi des jeux d’ambiance pour jouer entre amis. Mais le budget est tout de même un enjeu important. "Jusque-là, ça fait longtemps qu’on n’a pas craqué, donc on s’est dit qu’on pouvait se le permettre. Mais on réfléchit quand même à deux fois avant d’acheter, il faut qu’on aime vraiment le jeu", explique le couple.

Les plateaux et jeux de manipulation au top

Cette année, ce sont les jeux de plateaux qui sont surtout appréciés par le public, et ce à partir de 8 ans.

Pour les plus jeunes, ce sont surtout les jeux de manipulation et de construction qui reviennent en force. Des grands classiques comme les Kapla qui sont à la mode, les Smart Games avec des aimants ou encore les Gravitrax qui font circuler des billes en créant des parcours pour jouer avec la gravité.

Anne-Sophie, elle, a déjà sa liste: "Ce que mes enfants ont aimé, c’est un jeu de défi, où il faut mettre un singe sur un crocodile, ou un jeu avec des ardoises pour apprendre à dessiner un oiseau grâce à toutes les étapes, un jeu de cartes où il faut rassembler le corps et la tête d’un animal, et vite attraper le totem quand c’est fait. C’est ça qui est bien ici, c’est qu’il y a des présentations pour tous les âges".

De quoi donner des idées pour les grandes fêtes qui approchent.