+ Tous les résultats du week-end

Le match du week-end entre les deux premiers du classement a confirmé qu’il faudra compter avec les Rouges vançois cette saison. Malgré leur armada offensive, Herman-Sergoynne-Lutgen, ils n’ont pas réussi à transpercer la muraille pânis (0,28 buts encaissés de moyenne en sept matches !), mais ont réussi à ramener un point de leur déplacement chez le leader Bleid et principal favori pour le titre (0-0).

L’autre gros match du week-end a vu la victoire de Nothomb contre Saint-Mard (3-1) avec deux buts de Martin Mairlot qui s’installe seul en tête au classement des buteurs. Tontelange a remporté une deuxième victoire consécutive à Tintifontaine (2-3) et envoie l’équipe de Grégory Bodet au cœur de la lutte pour le maintien. Vendredi soir, Aubange, décidément imprévisible, avait étrillé Chatillon (7-1).

Division II B: Nollevaux offre la première place à Libin

En attendant le résultat de Neuvillers, qui joue ce dimanche à Grandvoir, Libin a pris la tête vu la défaite d’Orgeo et le partage entre Saint-Hubert et Ochamps. Florenville s’est imposé à Orgeo.

Division IIC: Erezée encore accroché

Erezée, annoncé comme favori, a du mal en ce début de saison. Les Canaris ont perdu deux points lors du déplacement à Houffaloise qui avait ouvert le score par Henquinet. Fievet a égalisé suite à une erreur du portier Coenen, mais le bilan de 11/21 est insuffisant pour la bande à Nicolas Walhain. Petit-han reste bloqué à la case départ avec un nouveau revers et surtout cinq buts encaissés, ce qui porte le total à 27 en sept sorties. Quentin Paquay ; le buteur maison, s’est offert un nouveau doublé. Gouvy menait déjà 3-0 après 18 minutes.

Division III A: Autelbas tenu en échec

Autelbas et Halanzy se sont quittés dos à dos (1-1) samedi soir alors que Saint-Mard B et Messancy B poursuivent leur bon parcours surtout pour les Saint-Mardois qui comptent 15 unités sur 21. Samedi, ils ont laminé Aubange B avec notamment un doublé de Magnette.

Division III B: Laurent sauve Etalle

Un seul match était au menu avec la victoire d’Etalle contre Marbehan (1-0). L’unique réalisation est venue des pieds d’Hugo Laurent après l’heure de jeu.

Division III C: Tellin et Libramont B s’amusent

Les semaines se suivent et se ressemblent dans cette série avec les cartons de Tellin (7-0 face à Libin B) et de Libramont B (7-0 face à Namoussart). Les Mauves, avec Kévin Arnould, ont pu compter sur les Jabbour (2 buts pour Nasr et 1 pour Jala) et Gillet (deux buts) pour signer leur cinquième victoire. A Tellin, Hugo Gillain plante un triplé et Louis Vincent en met deux. Ochamps B poursuit sa bonne série avec un succès 4-1 face à Saint-Pierre.

Division 3D: Heyd cale

Bourdon n’a pas eu besoin de jouer pour empocher les trois points avec le forfait de Bande. Heyd a encore calé avec un partage face à Houmart. Rendeux a pris le meilleur sur Oppagne B où Philippart a été exclu à la 69’. Antoine Cornet et Ivaldi ont marqué pour Rendeux. Vecmont a signé, vendredi soir, sa deuxième victoire de la saison seulement en venant à bout d’Odeigne. Maboge et Neumers ont inversé la tendance alors que Bertrand avait ouvert le score juste après le repos.

Division 3E: troisième but pour Sainte-Ode B

Sainte-Ode n’a toujours pas pris de point, mais a inscrit son troisième but de la saison via Bathy qui a fait 1-0. Tavigny a marqué trois fois après la reprise pour un deuxième succès cette saison.