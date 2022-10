Sart et Oppagne poursuivent leurs séries

Oppagne a tremblé davantage à Houffalize mais reste invaincu et pointe à une longueur des Sartois. Menés juste après le quart d’heure et le but de Clotuche, les Coalisés ont bénéficié d’une erreur de Kiki Louvins, le portier houffalois, peu habitué à ce genre de méfait, pour égaliser par Cornélis. Raskin, d’un magnifique coup-franc, puis Bonjean ont scellé la partie, le tout en l’espace de moins de cinq minutes.

Longlier conforte sa troisième place en venant à bout de son plus proche poursuivant, Vaux-Noville (2-1).

Enfin, Bastogne et Messancy se sont quittés sur un nul logique (1-1), Messancy ayant eu simplement une domination territoriale mais sans se créer plus d’occasions que leurs hôtes du soir.

En D3 ACFF, Marloie s’impose sur un score arsenal à Libramont, qui reste par la même occasion lanterne rouge. Une rencontre marquée par une histoire de penalties. Dehon, du côté de Marloie, Lefort pour Libramont ont échoué. Mohimont, sur le troisième coup de réparation de la soirée, n’a quant à lui pas tremblé. Marloie se contente du minimum mais les Mauves méritaient sans doute un point.

Pour terminer, Durbuy, réduit à 10 dès le quart d’heure, a concédé trois buts à Rochefort.

LES RESULTATS COMPLETS

Rochefort – Durbuy 3-0

Buts: Lambert (1-0, 28′; 2-0, 58′); Cornet (3-0, pen. 69′)

CR: Ntalagana (Durbuy, 15′)

Libramont – Marloie 0-1

But: Mohimont (1-0, pen. 75′)

Penalties manqués: Dehon (Marloie); Lefort (Libramont)

Sart – Assenois 4-0

Buts: Larue csc (1-0, 18′); Mehmeti (2-0, 65′); Beaujean (3-0, 75′); Okoroafor (4-0, 90′)

Bastogne – Messancy 1-1

Buts: Macoir (1-0, 1′); Hoarau (1-1, 20′)

Longlier – Vaux 2-1

Buts: Debehogne (1-0, 19′); Cravatte (2-0, 24′); Baudoin (2-1, 45′+2)

Houffalize – Oppagne 1-3

Buts; Clotuche (1-0, 16′); Cornélis (1-1, 56′); V.Raskin (1-2, 58′); M. Bonjean (1-3, 60′)