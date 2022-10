L’éclairage public fermé un an à Neufchâteau

Une aide pour tous les ménages

Vous l’aurez donc compris. Les 200 000 € de bénéfices cumulés tant sur l’énergie que la vente de bois vont être directement redistribués à la population. Mais comment ? "Cette somme d’argent va être redistribuée sur l’ensemble des ménages chestrolais via des chèques commerces, explique le bourgmestre. L’argent va donc circuler pour les bienfaits de tous, tant du citoyen que du commerçant. C’est une aide pour tout le monde puisque tous les citoyens seront concernés."

Pour répartir cet argent équitablement, il existera quatre catégories de ménages. Ceux-ci seront répartis selon leurs revenus annuels imposables, le nombre d’enfants à charge pouvant venir influencer la catégorie définie. On parle ainsi de 75 €/ ménage pour des revenus annuels en dessous de 23 000 € ; 55 € entre 23 000 et 35 000 € ; 40 € entre 35 000 et 50 000 € et 25 € pour les revenus qui dépassent les 50 000 €. La Commune espère pouvoir mettre tout cela en place avant la fin de cette année.

En termes d’économies d’énergie, la Commune ne va pas en rester là. Un plan de sobriété énergétique est lancé par le collège communal. Plusieurs actions vont être menées dans les semaines à venir. Une sensibilisation à la Commune avec des changements de comportements et de pratiques visant la réduction de consommation. Des interventions plus techniques seront également réalisées comme sur les thermostats. Sensibilisation aussi près des commerçants de la ville avec notamment la question de l’éclairage des devantures en pleine nuit. "Pour les écoles, une sensibilisation aux bons gestes à adopter est déjà en cours, poursuit François Huberty. Une équipe sillonne déjà les écoles en ce sens." Enfin, la Commune envisage la mise en place d’un champ photovoltaïque et de turbines dans la Vallée du Lac. Pour 2023, une prime communale concernant les audits énergétiques sera mise en place. Elle sera complémentaire à la prime régionale. "L’audit est une phase importante pour envisager le futur. Il est donc important que la Commune y contribue", termine le bourgmestre.