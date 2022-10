« Le camp allemand » de Gênes en un livre

De 1942 à 1944

Tout débute en octobre 1942. Les Allemands installent des structures dans la campagne proche de Gênes. Rapidement, des fils barbelés, des fils à haute tension font leur apparition. Des ouvriers arrivent – plus de 500 suivant les témoins rencontrés – montent des structures, installent des baraquements. Des munitions sont entreposées, des nids de mitrailleuses positionnés et quelques fortins bétonnés. Apparaissent également une salle des fêtes, une piscine et des bureaux. Cette agitation dans un petit village ardennais ne laisse pas la Résistance indifférente bien entendu. Rapidement, grâce à des relais locaux, la situation est décrite, analysée, décryptée et "remontée". Ce camp, s’il accueille des soldats en convalescence, abrite surtout une importante station radar allemande, maillon d’un vaste réseau de défense antiaérienne établi dans toute l’Europe occupée. Le 22 mai 1944, le camp est bombardé par les alliés. Quelques mois plus tard, la Belgique est libérée, l’Ardenne, elle, ne sait pas encore qu’elle va vivre des heures tragiques quelques mois plus tard. Le camp est démantelé.

Patrimoine

Cette histoire singulière, de sa construction à la découverte du site aujourd’hui, en passant par la vie des habitants en contact avec ce camp, se découvre, se dévore, dans les pages plus que documentées nées sous la plume de Jean-Marie Antoine. Une nouvelle fois, après s’être intéressé aux croix, aux cimetières et aux églises de la commune de Rendeux, il met en avant non seulement l’histoire locale mais également le patrimoine de son village. Le livre est édité par la Commune de Rendeux. Il est d’ailleurs disponible auprès de cette dernière.