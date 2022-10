Benoît Piedboeuf (MR) interpelle le fédéral sur le financement de l'extension du Terminal Container d'Athus

Le projet vaut des millions mais permettra, à terme, de placer le Terminal Container d’Athus (Aubange) comme carrefour multimodal européen incontournable du fret. Et c’est justement de millions qu’il a été questions, quand Benoît Piedbœuf, député fédéral et président du MR Luxembourg, a interpellé Georges Gilkinet, ministre fédéral de la Mobilité sur le projet d’extension du TCA. Si Benoît Piedbœuf reconnait que le projet de développement du TCA convainc l’ensemble des forces politiques tant régionales que fédérales, il se pose la question de la répartition des rôles et des frais entre le fédéral et la Région. En somme, entre Georges Gilkinet et Philippe Henry, Philippe Henry ministre wallon du Climat, des Infrastructures, de l’Énergie et de la Mobilité (Écolo). "Il faut passer d’un soutien de principe à un soutien pratique, interpelle Benoît Piedbœuf. Il s’agit de mobiliser les fonds européens du programme Connecting Europe Facility (N.D.L.R.: fonds de l’Union européenne pour investir dans les infrastructures permettant une plus grande connectivité entre les États membres). ". Problème: si les taux de subventions des fonds européens via le programme CEF sont de 50% et de 30%, pour des montants avoisinants 2 et 11 millions d’euros, ces subventions ne seront allouées que dans le cas où la Région ou le fédéral cofinancent à la même échelle. "Qui, de vous ou de Mr Henry, mettra la main à la poche et quand ?" conclut benoît Piedbœuf.