« Symbolique, mais il faut le faire »

Malgré cela, la Commune de Bastogne ne compte pas rester sans rien faire. "Une réunion va se tenir la semaine prochaine pour décider d’une fermeture de l’éclairage sur les monuments ou encore les illuminations de Noël (qui devaient être présents moins longtemps); cela devrait être en 23h et 5h ou encore minuit et 6 h." Cette décision s’avère cependant plus symbolique que réellement intéressante au niveau financier. "Les illuminations de Noël, comme ce ne sont que des LED, cela représente la consommation de trois foyers. Il faut cependant marquer le coup et on espère que les commerces et les indépendants poursuivront également sur la même voie que nous. Nous avons aussi demandé à Ores d’accélérer le remplacement des éclairages au sodium par de la LED, poursuit le mayeur. Cela réduira considérablement la facture et cela permettra aussi de réduire l’intensité sur différents tronçons." Le bourgmestre ne voit par ailleurs pas l’intérêt d’éclairage intelligent, qui ne s’allume qu’au moment du passage de véhicule ou de piétons. "Cela serait très compliqué dans les villages avec notamment les animaux de compagnie qui se promènent la nuit." Il veut toutefois confirmer que la Commune est proactive en cette période de crise énergétique: "Nous avons réduit la température dans les bâtiments communaux, précise encore M. Lutgen. Et nous poursuivrons les investissements dans l’isolation, l’éclairage led, les installations de panneaux photovoltaïques…"

Les décisions sur l’éclairage des bâtiments et des illuminations seront donc en application d’ici une dizaine de jours.