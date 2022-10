Plusieurs univers se déclinent au Chalet

Trois artistes pour trois mondes différents qui, au demeurant, s’accordent parfaitement en l’espace culturel le Chalet à La Roche-en-Ardenne. L’ASBL Ardenne Culture vient en effet d’y convier Émilie Defêche (impression), Catherine Noël (céramique) et Hugues Bastin (peinture) pour y présenter quelques aspects de leur travail. Remarquable par sa diversité et la maestria dont les artistes font preuve, cette exposition est à découvrir jusqu’au 23 octobre prochain, les mercredis et week-ends de 14 à 19 h. Il est également possible de la visiter en semaine, moyennant un rendez-vous préalable. L’accès est libre. Sur notre photo, les trois artistes posent en compagnie de Michel Defayis, de l’ASBL « Ardenne Culture » et également hôte de cet événement. J.-M.B.