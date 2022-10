Moratoire d’un an pour l’ambulance 112

C’est une très bonne nouvelle pour le service d’urgence 112 de Libramont. Alors qu’on annonçait sa fermeture au 1er janvier 2023, il n’en sera finalement rien. Une réunion en conseil d’entreprise s’est tenue jeudi après-midi entre les représentants des travailleurs et le conseil d’administration de la Croix-Rouge. Finalement, l’antenne de Libramont restera ouverte jusqu’au 31 janvier 2023. "Nous avons eu un dialogue intéressant avec la direction générale et le conseil d’administration, raconte Bruno Buyoya, délégué syndical Setca. Nous avons obtenu un moratoire jusqu’à la fin de l’année 2023. C’est une satisfaction pour nous et une belle victoire. Mais nous perdons tout de même l’antenne de La Calamine et cinq ambulanciers vont perdre leur poste sur Mons." Grâce à ce prolongement d’une année pour Libramont, des choses vont pouvoir se mettre en place. "Ce qui a fait changer d’avis ? Sans doute le dialogue mis en place et la pression que le personnel a mis en place, poursuit le délégué syndical. On a su démontrer que l’antenne de Libramont peut encore tenir une année de plus. Grâce à ce moratoire, nous allons pouvoir travailler sereinement et préparer l’avenir, notamment sur le problème de sous-financement du secteur."