Mérite sportif de Vielsalm, Julien Wergifosse peut rêver d’Olympisme

JUNA et Fedasil

Lors de la cérémonie officielle, plusieurs autres sportifs et clubs ont été mis à l’honneur. À la barre, l’échevin des Sports Marc Jeusette. Derrière Julien Wergifosse, le second prix revient à l’équipe A dames du tennis de table de Joubiéval. Cette équipe s’est imposée dans le championnat de D1 provinciale et accède à la régionale.

Troisième marche du podium pour l’équipe masculine du volley club Athena, qui monte en promotion. Le prix du club sportif, lui, tombe dans l’escarcelle du Tennis de table club "Vilval." Ce club, cinquantenaire, a vu tous ses joueurs monter de classement. L’attention portée par ce club vers les plus jeunes a également été soulignée lors de la soirée. Le prix du fair-play salue une très belle initiative de la: "JUNA foot." En collaboration avec Fedasil la JUNA a monté le projet "foot-ons nous des préjugés." Un projet qui s’est terminé par un tournoi inclusif.

Dernier prix remis: celui de l’encouragement. Là c’est le travail du club de marche "La Sauterelle" qui a été mis en avant.

Hall des Doyards

L’occasion était également belle, lors de cette cérémonie, de faire le topo sur la situation sportive de la commune. L’échevin le reconnaît: "Il est certain que nos sportifs et nos clubs doivent parfois travailler dans des conditions difficiles avec trop peu de matériel." Et de rebondir sur la volonté de la commune "d’offrir des infrastructures sportives dignes de ce nom". Sur ce point, le mandataire précise: "La transformation de la salle des Doyards en un hall omnisports moderne est un projet d’envergure qui se concrétisera dans les prochains mois afin d’offrir de nouveaux services de qualité à chacune et chacun."