Matériaux Lequeux change de nom

Marc Moreau et Stéphane Lambert reprennent donc la boîte qu’ils connaissent très bien. "Philippe souhaitant stopper sa carrière, nous n’avons pas laissé passer cette occasion, explique Stéphane. Cela fait plus de 23 ans que je suis dans le domaine des matériaux et Marc entame sa 12e année au sein de l’entreprise, nous faisons donc partie des meubles".