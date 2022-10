Stéphanie Louppe, son équipière au PowermaXx, a elle fini 25e sur 200 en 40-44 ans, en 10 h 51’ 51 ", et 144e dame.

Alors que l’Habaysienne Anja Rehlinger s’est classée 73e/138 en 35-39 ans (11 h 35’ 38’’).

Epinglons aussi la 55e place/89 d’Ophélie Saussus en 25-29 ans (12 h 10’ 25’’), et 60e/206 en 60-64 ans de son paternel Philippe (12 h 16’ 43’’).

Place samedi à Yannick Antoine, François Clément, Jean-François Hannard, Julien Déom et Michel Gusbin, mais aussi Boris Rolin et François Fouss, originaire de Bertrix pour le premier et Waltzing pour le second.