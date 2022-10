L’église Saint-Pierre d’Izel célèbre son tricentenaire

La chorale paroissiale renforcée a animé la messe avec l’interprétation de chants religieux, accompagnée musicalement de l’organiste et chantre Francis Jacques.

L’Harmonie Cæcilia d’Izel, qui fête cette année son centenaire, rehaussait de sa présence l’office religieux sous la direction de Bérenger Goffette.

Il était 11 h quand l’abbé Goffinet invitait les paroissiens à se joindre à lui dans la prière: "Une fête comme celle-ci, c’est faire mémoire". Il a remercié toutes les personnes qui se sont investies pour rendre ces moments pleins de souvenirs et a rappelé le nom des prêtres qui ont œuvré dans la paroisse d’Izel.

Francis Jacques succède en qualité de chantre à sa maman qui était elle-même chantre durant des années et à Philippe Goffinet en qualité d’organiste. Le papa Jacques occupait ce poste en dépannage.

Une exposition sur l’histoire de l’église

Durant trois jours, une exposition était ouverte dans l’église sur l’histoire de l’édifice, avec l’appui de documents et d’une vidéo. Francis Jacques, le coordinateur de cette belle journée, précise: "La vidéo parle principalement du chemin de croix, exposé d’Emmanuel Grégoire, historien, avec de très belles prises de l’église, notamment avec un drone". De très belles prises de vue qui parlent d’elles-mêmes et rappellent aux plus anciens des souvenirs inoubliables sur la vie de leur église.

En fin d’office religieux, il y a eu trois allocutions, Henri Florent, président du conseil de fabrique, Lisiane Malhage, échevine du culte et Francis Jacques, en tant que coordinateur du comité du tricentenaire de l’église.

La paroisse et la Commune

Lisiane Malhage, échevine du culte, relevait de sa présence cette cérémonie religieuse: "Combien de milliers de paroissiens ont poussé les portes de notre église. pour des célébrations journalières, dominicales, des petites et grandes communions, des mariages ou d’autres cérémonies heureuses, mais aussi hélas pour d’autres moments de grande tristesse".

L’échevine Malhage apporte quelques dates importantes: au XIIe siècle, une chapelle qui dépend du comté de Chiny est construite. De 1720 à 1729 la construction de l’église actuelle se réalise. Des actes datant de 1727 font état de plus de 500 communions de fidèles par office sont administrés.

En 1737, l’église est consacrée par l’évêque de Trèves. Et plus récemment, en 1983 le site est classé par la Région wallonne.

Elle est retracée parfaitement lors de l’exposition. Il y a son histoire, mais aussi ses richesses, visibles mais probablement insoupçonnées.