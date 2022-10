Gérer une Commune en l’absence de son directeur général : pas si simple !

Le système D

La solution (provisoire) trouvée par Bouillon est la suivante: organiser une tournante entre quatre fonctionnaires de niveau A1 pour occuper les fonctions de directeur général. « À la base, nous avions identifié trois personnes et elles changeaient de rôle toutes les semaines. Et puis, après une réunion, nous nous sommes rendu compte que c’était trop compliqué. Du coup, nous sommes passés à une tournante de cinq personnes avec un changement toutes les trois semaines. Je précise que ce système a été suggéré par nos chefs de service. Cela ne vient pas de moi ou Sébastian Pirlot. Je salue, aussi, la charge de travail supplémentaire que ces personnes ont accepté de supporter », ajoute-t-il.

Sébastian Pirlot occupait déjà des fonctions administratives au sein de la Commune et du CPAS de Bouillon. Possédant un diplôme universitaire, il est dès lors considéré comme un employé de niveau A1. Et dans des Communes comme Bouillon, les fonctionnaires de niveau A1, cela reste une denrée rare… « Il faut bien se rendre compte que nous faisons avec les moyens du bord. Une commune ne peut pas fonctionner sans directeur général ou directeur financier. Neufchâteau a dû, elle aussi, trouve un directeur financier intérimaire. Ce sont des profils rares. Ici, comme notre directeur général est en maladie, il est impossible de prédire la fin de notre remplacement », déplore le bourgmestre de Bouillon.

Et un adjoint ? Pas partout…

Dans certaines Communes, il existe pourtant des adjoints au directeur général. Mais selon l’Union des Villes et des Communes de Wallonie, cela n’est possible que dans une certaine mesure. Sur leur site internet, on peut lire que « dans les communes de plus de 10 000 habitants, le conseil communal peut désigner un directeur général adjoint, dont le traitement est fixé par le conseil communal. Ce traitement est nécessairement inférieur à celui du directeur général, mais sans pouvoir être inférieur à 75% de l’échelle barémique de traitement de ce dernier ». Or ici, à Bouillon, le nombre total de citoyens comptabilisés au 1er janvier 2022 s’élève à 5 432. Bouillon ne peut donc pas recruter un directeur général adjoint finançable. « Cette situation, on ne la décide pas. Le premier intéressé, à savoir notre directeur général actuellement en maladie, n’a pas souhaité cela. Pour la direction financière, en cas de souci, on peut solliciter le Gouverneur et la direction financière provinciale pour nous venir en aide. Mais pour la fonction de directeur général, c’est plus compliqué. On doit se débrouiller », termine Patrick Adam.

Distinguer le mandat et la fonction professionnelle

Deux bourgmestres mutuellement employés au sein des deux administrations communales (Patrick Adam est bourgmestre de Bouillon et directeur général de Chiny, Sebastian Pirlot est chargé de communication à la ville et au CPAS de Bouillon et bourgmestre de Chiny), cela interpelle. À ce niveau précis, il n’y a rien d’illégal. Notons qu’en cas de recrutement définitif, les procédures dans le domaine public sont très encadrées et dépendent d’un jury de sélection externe. Distinguons enfin deux choses : la fonction professionnelle et le mandat politique.