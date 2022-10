Face à la crise, la classe moyenne pousse la porte des associations à Arlon

Un événement créé en 1997 par le CPAS d’Arlon et qui se déroule tous les deux ans. Un rendez-vous de la solidarité qui n’a pu avoir lieu en 2020 à cause du Covid et qui est revenu cette année, après quatre ans d’absence.

Une onzième édition particulièrement attendue et qui prend tout son sens en cette période de crise économique grave. Les allées ne désemplissaient pas avant-hier. " Solidarlon rassemble en un même lieu une centaine de services arlonais ou actifs sur Arlon. Pour les professionnels, c’est l’occasion de se voir entre partenaires. Pour le public, il est plus facile de se rendre à ce salon pour y rencontrer les services, plutôt que de franchir la porte du service.

Le salon existe depuis 25 ans et la fréquentation est toujours la même. Elle est même en hausse puisque 60 associations étaient présentes en 1997, lorsque le salon se tenait à la Maison de la culture. C’est qu’il correspond à un besoin ", précise Pierre Jacob, membre du CPAS et créateur du Solidarlon.

Salon dans lequel les thématiques de la santé, de l’emploi, de la formation, du handicap, en lien avec les adultes, les familles, les jeunes, étaient abordées. Une bourse aux vêtements et divers ateliers étaient également organisés.

Le CPAS en configuration de crise

Le président du CPAS d’Arlon ne cache pas son inquiétude face au climat économique actuel. "Le prix du gaz est multiplié par 5 ou 6, le prix de l’électricité a doublé et je ne parle pas du mazout. Face à ces augmentations, le CPAS est en configuration de crise. Nous avons augmenté la disponibilité des agents de la cellule Énergie dans le but de gérer plus rapide ment les dossiers introduits. Nous avons créé une adresse spécifique aux demandes d’aide énergétique (energie@arlon.be). Nous avons deux fois plus de demandes de renseignements sur les aides énergétiques par rapport à 2019. Deux fois plus de dossiers qui aboutissent. Il faut savoir aussi que le montant des aides a été doublé pour tous les CPAS", précise Alain Deworme.

La classe moyenne concernée

Le public change également. À celui déjà fragilisé en temps normal s’ajoutent les travailleurs isolés ou en couple, des familles avec deux revenus. "Ils ont des engagements financiers pour le crédit de leur maison, de leur voiture et la crise énergétique crée des situations compliquées. Les pensionnés sont également touchés. L’indexation des pensions ne suffit pas face à l’inflation. On s’attend aussi à l’arrivée des indépendants dont les frais de fonctionnement augmentent drastiquement. Malheureusement, le budget du CPAS ne sera pas facile à boucler", alerte le président du CPAS qui attend des mesures structurelles du Fédéral telles que le blocage du prix de l’énergie.