Des caméras infrarouges pour la sécurité

À l’instar de pas mal de communes, Marche-en-Famenne souhaite également faire des économies d’énergie. C’est à l’unanimité que les membres du conseil communal ont marqué leur accord dernièrement. Cependant, la proposition d’Ores pour la fermeture de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du matin est toujours à l’étude à la commune. Pourquoi ? Parce que son bourgmestre, André Bouchat estime que trois points importants sont à prendre en considération. Et en particulier, l’aspect sécuritaire. « Économie oui, mais la sécurité doit rester de mise, souligne-t-il. Nous souhaitons que les caméras de surveillance de la ville puissent continuer à fonctionner durant cette période de fermeture. Nous disposons déjà de quelques caméras à détection automatique. Pour le reste, nous souhaitons installer un système infrarouge dans le dispositif vidéo existant. » Ce qui représente un coût de 2000€/caméra ; une quinzaine de caméras devraient en être équipées. Selon le bourgmestre, Marche-en-Famenne serait une des seules communes provinciales à garantir la sécurité via cette solution. Deuxième point dont il faut tenir compte, c’est la proximité des routes régionales qui ne sont pas soumises à cette fermeture. « J’ai peur de ce sentiment de discrimination, poursuit le bourgmestre. Certains villages risquent de se retrouver dans le noir complet alors que la Ville et certains autres villages profiteront toujours de l’éclairage des routes régionales. Il faut une logique et j’espère que la Région fera un effort en ce sens. » Enfin, le dernier point concerne l’accord des autres communes. « Il faut tenir compte des communes limitrophes vu que le réseau est relié sur plusieurs territoires », termine le bourgmestre.