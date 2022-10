Vincent Magnus, la ville d’Arlon sera-t-elle plongée dans le noir entre minuit et 5h du matin ?

C’est une problématique que nous sommes en train d’analyser. Et que nous devons mettre en parallèle avec la sécurité que nous voulons continuer d’assurer.

Nous souhaitons absolument couper le courant au niveau des bâtiments publics: les églises, les palais, l’hôtel de Ville notamment. C’est une nécessité. Par contre, il y a des lieux pour lesquels il faut réfléchir comme la Coulée verte. J’y passe à vélo chaque jour en me rendant à l’Hôtel de ville et je me dis que dans le noir, il n’est pas certain que je m’y aventure. Je pense également à certaines rues, certains passages au centre-ville pas toujours bien fréquentés. Mais ce n’est pas aussi simple. On ne sait pas couper l’éclairage de manière ciblée.

Et c’est là toute la difficulté de la mise en œuvre de cette mesure, qui dépasse les frontières de la commune ?

L’éclairage public sur le territoire communal passe par deux groupes électriques. Quand l’un est coupé, l’éclairage s’éteint dans un rayon de 18 kilomètres tout autour de ce lieu stratégique. Ce qui impacte en partie les communes voisines. Nous devons dès lors inviter Ores pour savoir si on peut couper à certains endroits précis, quelles sont les communes concernées, avec quel gain financier. Nous devons ensuite demander aux communes impactées si elles adhèrent à cette idée.

La responsabilité du bourgmestre pourrait être engagée en cas d’accident ?

Je vais même plus loin que cela. S’il y a des agressions sur des personnes et que ça n’aurait pas eu lieu s’il y avait eu l’éclairage public, c’est encore plus grave qu’un trou mal signalé sur une route, sur un trottoir. À côté de cet aspect de la personne, on devra être plus attentif encore à la signalisation de tous les obstacles dans l’obscurité. La responsabilité de la Ville pourra être engagée au niveau de la sécurité des biens et des personnes.

Quid des caméras de surveillance de la police ?

Elles ne se trouvent pas, je pense, sur le réseau Ores de la ville. Mais pourront-elles filmer dans le noir ? Tout cela est très difficile.

Et pour les illuminations de Noël ?

Elles nous coûtent 4 000 € par an car tout est en LED. Les illuminations sont une manière de remonter le moral des habitants en cette période morose, elles sont importantes aussi pour les commerçants. Elles s’éteignent de toute manière toujours à minuit. Et puis nous sommes liés par un contrat avec cette entreprise.