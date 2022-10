Gustave Basselier et Françoise Van Vlierbergen se sont mariés à Leval Trazegines le 23 juin 1962. Gustave fera carrière à la Société Générale de Banque. C’est dans la confection à Binche que Françoise commencera sa vie professionnelle, pour ensuite être engagée elle aussi à la Générale de Banque.

C’est avec beaucoup de plaisir que ces jubilaires garderont quatre petits-enfants. Actuellement 2 arrière-petits-fils comblent de bonheur ce couple de la rue des Genêts.

Hubert Van der Heyde et Marie Louis Baecke ont convolé en justes noces à Assenede le 23 août 1962. Hubert obtiendra le diplôme d’ingénieur agronome en chimie. Il fera un doctorat en sciences agronomiques ainsi qu’une agrégation dans l’enseignement supérieur universitaire. Après le mariage, le couple s’installera à Gand et Marie-Louise se consacrera à l’éducation de leurs 4 enfants.

Dix petits-enfants viendront faire la plus grande joie de ce couple de Clairefontaine.

Jean Wilmet et Elia Tejeda se sont mariés à Phoenix Arizona le 2 juin 1962. Après les States, Jean viendra s’installer à Arlon avec son épouse et exercera la profession de dermatologue pour prendre sa pension en 1999. Elia donnera quant à elle bénévolement des cours d’art, de tissage, et de bricolage à la Maison de la culture.

De leur union naîtront deux filles: Isabelle et Geneviève. Trois petits-enfants font la plus grande joie de ce couple de la rue Nicolas Berger.

Les quatre couples en or

Denis Antoine et Bernadette Duroy se sont mariés à Jéhonville le 3 août 1972. Denis fera toute sa carrière dans l’enseignement tandis que Bernadette travaillera comme employée. De leur union naîtront Annabelle et Samuel. Deux petits-enfants, Simon et Clémence, sont venus agrandir le cercle familial.

René Lott et Albertine Piron se sont mariés à Autelbas le 26 août 1972. À la fermeture de l’usine d’Athus, René poursuivra sa carrière chez Uniroyal à Steinfort et y restera jusqu’à l’âge de sa pension.

Après son mariage, Albertine se consacrera à l’éducation de leurs enfants. Huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants font le plus grand bonheur de ce couple de la rue du Marquisat.

Christian Gobert et Joëlle Jacquet se sont mariés le 14 juillet 72 à Heinsch. Christian a passé sa carrière chez Uniroyal à Steinfort où il terminera comme responsable logistique Joëlle, quant à elle, a travaillé en tant qu’indépendante et comme secrétaire-comptable. De leur union naîtront deux enfants: Frédéric et Carine. Quatre petits-enfants Anthony, Alexandre, Mathis et Yaël font le plus grand bonheur de ce couple de Sterpenich.

Jean-Marie Fréteur et Paule Verlaine se sont mariés à Waremme le 25 mars 1972. Jean-Marie et Paule ont tous deux travaillé dans le secteur bancaire, à Charleroi et ensuite à Luxembourg. Jean-Marie a terminé sa carrière comme formateur et coach relationnel. Le couple de Schoppach a eu deux enfants: Catherine et Nicolas et jouit de l’affection de 4 petits-enfants: Yanis, Anaïs, Maïa et Emy.