Eugène Henrotte et Monique Toussaint fêteront le 29 novembre leurs noces de palissandre. Après la scierie Gangler et la laiterie de son village de Mageret, Eugène réalisera une grande partie de sa carrière à la scierie Merche alors que Monique se chargera de la gestion du ménage et des enfants.

Pour garder la forme, le couple s’adonne à la marche.

Soixante ans de mariage

André Alexandre et Éliane Bosquet se sont unis le 20 octobre 1962. André travaillera durant de nombreuses années à l’autosécurité à la Barrière Hinck alors qu’Éliane élèvera les trois enfants qui viendront animer la famille. La marche permet aux tourtereaux de rester actif, Éliane y ajoutant même la gym et la pétanque à l’UCP.

Soixante ans de mariage également pour Robert Martin et Jacqueline Lanfant. Robert a œuvré durant toute sa carrière dans le monde du bois alors que Jacqueline exploitera la ferme familiale à Cobru, aidé par Robert, bien sûr. Deux enfants et quatre petits-enfants viendront animer la maison.

Cinquante ans de mariage

André Welschen et Jacqueline Steffen partagent depuis plus de cinquante ans, que ce soit leur vie privée ou leur parcours professionnel comme professeurs de langues germaniques. Le chant choral, la lecture de polar ou le vélo pour André, le chant et le patchwork pour Jacqueline, voilà de quoi étayer leur retraite.

Philippe Koeune et Colette Sacré se sont dits oui le 18 août 1972. Ingénieur, Philippe travaillera au Luxembourg, mais aussi à Zaventem alors que Colette sera active au sein du PMS de Bastogne. Depuis 45 ans, ils s’investissent dans l’aile bastognarde d’Amnesty International.

Justin Pierlot et Nelly Jacquet se sont connus à la foire aux Noix. Justin travaillera durant de nombreuses années chez des grossistes en cigarette et tabac, puis chez Valfrais alors que Nelly sera vendeuse à l’Epécé puis convoyeuse en transport scolaire.

Albert Heintz et Mercédès Willems sont un couple bien connu à Bastogne. Ophtalmologue, Albert présidera pendant 26 ans la section bastognarde de la Croix-Rouge. Mère de famille, elle s’investira au sein de la Jeune Chambre avec comme point d’orgue La Paveye. Elle sera également conseillère communale de 1984 à 2006. Elle œuvre également comme bénévole au sein de la Source-Animalaine. Ne le dites pas, mais ils seraient également actifs au sein des Piches Cacayes ou encore dans la revue.

Gilbert Maron et Gisèle Bomboir ont uni leur destinée le 12 octobre 1972. Gilbert travaillera dans le monde de l’alimentaire durant toute sa carrière alors que Gisèle sera notamment accueillante d’enfant, au service entretien du Nopri, puis dans une agence de titre-service. Avec dix petits-enfants, l’animation est assurée dans la maison.

Luc Rigot œuvre comme médecin à Bastogne depuis de nombreuses, accompagnée par son épouse Élisabeth Blerot, kiné de formation, longtemps en association avec Pierre Falisse et Charles Guillaume.