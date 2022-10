Une exposition et un livre dédiés au commerces d’hier et d’aujourd’hui à Martelange

L’idée de ce projet a été lancée en 2019. Plusieurs membres du Cercle d’histoire ont commencé par répertorier rue par rue et maison après maison où il y avait des commerces et ceux qui existent encore actuellement. La crise du Covid a mis un arrêt quasi instantané à cette idée et c’est en septembre 2021 que le travail a réellement repris.

Le président Adrien Chetter précise: "L’historique des commerces martelangeois est un travail de longue haleine, c’est-à-dire de plusieurs années dans ce cas. Il prend tout son sens dans le contexte économique actuel de Martelange. En effet, il est important de rappeler que Martelange reste encore aujourd’hui un village commerçant, mais qu’il le fut encore bien plus par le passé et ce, du côté belge de la frontière."

Retour aux commerces de proximité

Le bourgmestre Daniel Waty a aussi tenu à épingler le fait que dans les années 70, avec l’arrivée des grandes zones commerciales à Arlon, Messancy, Bastogne, au Grand-Duché… on a constaté à Martelange le déclin rapide de plusieurs commerces. Et de préciser: "Depuis le Covid, la limitation des déplacements pour raison sanitaire et le port du masque, l’état d’esprit du consommateur commence à évoluer. Cette pandémie fait émerger l’attrait du circuit court, l’envie de consommer local. De plus, maintenant, le prix considérable des carburants pousse à l’économie d’énergie. Peu à peu les habitudes de consommation des familles opèrent un changement. Celles-ci donnent la préférence à acheter plus local. L’envolée durable du coût de la vie va engendrer une mutation des comportements et de la façon de s’alimenter. Nous sommes aux prémices d’une autre manière de vivre, de se déplacer, de consommer."

Le bourgmestre a aussi tenu à remercier les membres du Cercle d’histoire qui ont consacré des centaines d’heures à préparer cette exposition, à compulser une infinité d’archives, à se souvenir de tous les commerces présents, à les identifier, à retrouver les noms des exploitants. "Merci de faire mémoire de 100 ans de vie commerciale à Martelange."

Le livre consacré à cette exposition est disponible auprès des membres du cercle. Ce sont principalement investis dans la réalisation de ce travail: Yves De Tombeur, Claude Jacob, Jean Kerger, Rolande Kerger, Michel Waty, assistés par les autres membres: André Mathieu, Guy Gengler, René Dernoeden, Philippe Goffaux, Adrien Chetter, Guy Chetter, Joël Blum, Yvette Gilles, Jean-Louis Schaeck, Dominique Warrand, Thomas Clément et Marc Kerger.