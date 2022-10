Comme depuis plus de 30 ans, artisans et exposants de tous bords ont répondu à l’invitation. Tous seront présents pour mettre à l’honneur le fruit de saison. Il sera, comme d’habitude, décliné sous ses formes gustatives avec des repas, des pâtisseries, des boissons,… issus de producteurs locaux et professionnels mais aussi à travers un travail d’artisanat reconnu. Bien entendu les anciennes variétés telles que rambour, reinettes, calville, belle-fleur seront particulièrement à l’honneur.

Avec un côté didactique

Outre cette partie festive, dans la rue et sous chapiteau (chauffé en cas de besoin) les organisateurs accordent toujours une belle attention à l’aspect didactique de la manifestation avec la présence de pépiniéristes proposant des variétés sélectionnées par l’institut phytopathologique de Gembloux particulièrement résistantes et adaptées aux climats et sols de notre région.

Les amateurs croqueurs de pommes de Lorraine dispenseront leurs conseils comme aussi l’Institut agronomique de Gembloux avec lequel des liens importants sont créés depuis les premières éditions de cette fête. Installé au centre du village, un verger didactique a d’ailleurs permis la récolte de plus de 600 kg de fruits transformés en 459 litres de jus offerts aux enfants dans les écoles et au club de football.

Comme la sculpture d’une pomme taillée dans un m3 de grès de Jean-Paul Deller inaugurée en 1994, ce verger est un des témoins permanents de la volonté de faire de l’endroit, le "village de la pomme".

Les visiteurs pourront encore s’attarder auprès de stands de jeux et animations pour petits et grands ou faire un détour par le tout nouveau musée consacré à James Moffat, le survivant du crash aérien de deux avions militaires survenu non loin du village dans la nuit du 30 au 31 mars 1944.

N’oublions pas non plus de signaler l’ambiance familiale et musicale de la journée de 9 à 18 h renforcée par la présence de groupes

déambulatoires.