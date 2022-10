Nouvelle équipe dirigeante au Kiwanis d’Arlon

Après le traditionnel échange d’insignes, le nouveau président du Kiwanis d’Arlon, Michel Guelenne, de Nobressart (Attert), a d’abord voulu rendre hommage à ses deux prédécesseurs qui, dans un contexte sanitaire difficile, se sont impliqués sans se décourager mais la légitime frustration de n’avoir pas pu réaliser pleinement leurs programmes respectifs. Et de poursuivre: "Nous terminons l’année du 50e anniversaire. Mes remerciements et félicitations vont à mes 50 prédécesseurs dont 22 sont présents ou excusés ce soir. Des présidents, des kiwaniennes et kiwaniens au sein des bureaux ou commissions ont travaillé pour que le Kiwanis Club d’Arlon soit pérenne et efficace."