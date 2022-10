Mistral Marathon à Halanzy: 35 000 € distribués

Mistral Marathon c’est l’histoire de deux cousins, Michel et David Colas qui au retour d’une épreuve de trail liégeois Rock and Roll marathon ont décidé d’implanter ce type d’expérience à Halanzy dans le cadre d’une animation estivale proposée pour "Halanzy’gaiement", le week-end festif monté par Manu Hardy et Christophe Courtin. On était en 2012. Dix ans plus tard, les initiateurs accompagnés par Rudy Lambinet et Yvan Lambert peuvent se targuer d’avoir distribué plus de 35 000 € à diverses associations. Pour des raisons sanitaires une seule épreuve a été annulée. Chaque année, 350 participants, joggeurs et/ou marcheurs en équipe sous forme de course relais se sont élancés pour une dizaine de tours sur un circuit qui faisait parcourir la distance de 42 km.