Messancy : le diamant pour Jean-Marie et Liliane sainlez-Jadot

En 1972, il change d’orientation et devient employé au service comptabilité d’Esmalux à Arlon. Il passera sous statut Unerg, Electrabel, et sera admis à la retraite par son dernier employeur Ores.

Après des études primaires à Ruette, Éliane prend la direction du pensionnat de Jamoigne avant d’entrer comme standardiste à la RTT. L’arrivée de trois enfants (Frédéric, Geneviève et Fabian), l’entretien de la maison et de la propriété accapareront tout son temps ensuite. La famille s’agrandira encore avec l’arrivée de cinq petits-enfants. Aujourd’hui, les brocantes, la lecture, les promenades à pied et à vélo occupent ce couple jovial et enthousiaste. Cadeaux et fleurs ont été offerts après avoir fixé rendez-vous pour les noces de palissandre dans cinq ans.