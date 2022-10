Les Amis du rail partagent leur passion du train à Bastogne

Outre ces combats, les Amis du rail partagent une autre passion, celle du modélisme. C’est ce volet que l’ASBL a présenté dans les locaux qui les accueillent dans la gare du Sud de Bastogne. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier de superbes réalisations comme la représentation à l’échelle HO présentant la traversée de Halanzy en 1984. Les amateurs de modélisme y proposent non seulement un superbe circuit de rail, mais aussi de très beaux paysages dont la gare de Halanzy et son voisinage. Une autre réalisation a suivi un défi: réaliser un projet sur une planche à repasser. Défi relevé d’autant plus qu’il propose même une activité aux enfants pour apprécier le modélisme version ferroviaire. Et la troisième n’en est encore qu’à ses débuts même si cela fait plus d’un an qu’il est sur les rails. C’est retrouver la gare de Bastogne en 1957. Il faudra donc faire encore preuve d’un peu de patience pour pouvoir l’apprécier. Pour le réaliser, des ateliers de modélisme se déroulent tous les 2e et 4e vendredis du mois à 20h dans le bâtiment qui jouxte la Gare du Sud (les 1er et 3e, ils se retrouvent à Halanzy). Ce groupe reste d’ailleurs ouvert à tous les passionnés.

www.amisdurailhalanzy.be