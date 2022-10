Le théâtre Mirabelle d’Aubange part en tournée avec « Cimetière »

En langue des signes

Dans ses notes, l’auteur laisse beaucoup de liberté au metteur en scène. Bienvenue pour l’Aubangeois qui aime ce genre de situation et se défoule pour le grand plaisir du public. Ainsi, une partie de la troupe s’est attachée à maîtriser la langue des signes pour présenter l’un des tableaux. Question présentation, la troupe est aussi connue pour ses maquillages. Cette fois, l’équipe a créé un univers bien particulier, celui de la célébration non pas d’Halloween mais du jour des morts à l’image de ce qui se passe au Mexique.

"El dia de los muertos" est une tradition inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco qui veut que l’on se présente avec un maquillage très coloré: des fleurs autour des yeux, des motifs romantiques, une bouche façon squelette. Célia Luc, Manon Lambert, Magali Tinant, Christine Hyeulle et Manon Collignon se relayeront pour traduire au mieux cette ambiance lors de chaque représentation.

La troupe qui fêtera ses 20 ans cette année, elle a débuté en novembre 2021, a déjà une vingtaine de dates de programmées. Elle sera présente à Aubange les 15 à 20h et 16 octobre à 15h pour un repas spectacle à la Salle Polyvalente (infos 0499 340 740) puis participera au festival de Chenois le 22 octobre. Elle sera ensuite accueillie à Stockem le 12 novembre, à Athus le 19 et 20 novembre, à Mussy le 11 mars 2023 et à Montigny les Metz le 13 octobre 2023.

Sur la scène on pourra reconnaître Dominique Loreaux, Marie Duquesne, Philippe Martel, Sylvie Flammang, Manon Collignon, Michel Hyeulle, Francis Toussaint, André Remiche, Stéphanie Thiéry et Alain Lambert. La partie technique sera assurée par Jean-Marc Muller et François Lambert tandis que Nadia Arend veillera à la régie plateau.

www.theatremirabelle.be