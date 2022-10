Le commerce équitable à la Halle de Han ce vendredi

Ce vendredi 7 octobre, le traditionnel marché de la Halle de Han (Tintigny) sera un marché festif autour du commerce équitable, avec en concert le groupe Ed Araksam, quatre musicos aux cœurs liés de multiples influences culturelles teintés d’une jolie couleur ska. Au programme: " Contes équitables ", des histoires tendres, humoristiques et passionnantes de partages, de respect, et finalement d’humanité, avec Christian Schaubroeck à 17 h 30 et 18 h 30 dans la petite yourte derrière la Halle. Il y aura un stand de la commune de Tintigny, Commune du Commerce Équitable ; de l’artisanat avec Coccinelles & Compagnie// Little Capsule, Présence de Lucid, une marque de vêtements durables (ils créent des vêtements qui ont moins d’impact sur l’environnement, produits localement et confectionnés dans le respect des travailleurs. Et ils le font vraiment. www.belucidclothing.be ; Salaire Vital de Ach’ACT (l’exposition "Salaire Vital" prend la forme d’un carnet de voyage. Celui de Sophie, travailleuse belge de l’habillement. Elle a décidé de partir à la rencontre de travailleuses qui, à l’autre bout du monde, confectionnent nos vêtements. Dans des conditions inacceptables).