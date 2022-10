"Ouvrons de nouvelles fenêtres", tel est le thème de la saison. "Après la mise à l’arrêt forcée de la culture, et une année de transition et changements, le Centre culturel regarde vers l’avenir, les pieds bien ancrés dans son territoire", justifie Elodie Bosendorf, animatrice polyvalente et chargée de communication.

L’équipe vous a concocté une bonne dizaine de rendez-vous, comme toujours très diversifiés et de grande qualité.

21 octobre: Ainsi sont-elles

Neuf femmes de l’ACRF, en collaboration avec Alvéole théâtre, exploreront la charge mentale des femmes sous toutes ses coutures dans une création collective originale.

26 novembre: Teen Spirit

Folk Nevermind revisitera Nirvana via un hommage insolite. Au lieu de riffs bien sales et d’une batterie-matraque, ses 3 compères ont choisi la tangente acoustique.

9 décembre: Fais ta valise Sofiya !

Trois conteurs de la Cie des Paroles évoqueront la part de résilience en chacun de nous, et la force de vie qui leur a été transmise à travers les guerres et exodes de leurs familles.

20 janvier: Les variations silencieuses

Primé au Festival de Théâtre de Huy, ce spectacle de La Cie Ah Mon Amour ! dégenre nos préjugés à coups d’idées reçues et dégomme nos idées reçues à coups de préjugés.

5 février: V.O.G.O.T.

En mélangeant danse contemporaine, jonglage et musique, et mettant les 5 sens à l’honneur, la Cie italo-argentine Duo Masawa vous entraînera dans son univers.

18 février: Flash Party

Avec ce spectacle coup de cœur du festival ProPulsla aux allures de conte contemporain, la Cie Pop up veut réveiller toutes nos fêtes perdues.

25 mars: Elle et mon genre

C’est l’histoire d’un spectacle sur la condition féminine que l’on demande à un comédien de concevoir.

27 mai: Poucet

Les Royales Marionnettes réinterpréteront le conte de Charles Perrault. Devenu adulte, Poucet à l’allure d’un vagabond vous emmènera dans ses angoisses burlesques, traçant où qu’il aille un chemin de cailloux.

10 juin: Poeta

Estaban Murillo célébrera le flamenco et la poésie, en alliant chant, danse, narration et poésie.

9 juillet: Les Tilleuleries

La 35e édition du festival des Arts de la rue fera une fois de plus la part belle aux clowns contorsionnistes, jongleurs audacieux, acrobates intrépides et on en passe.