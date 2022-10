Françoise et Claude Dubois, un couple en diamant à Martelange

Après avoir obtenu une licence en philo-lettres, Claude a entamé sa carrière professionnelle comme assistant à l’université de Liège, carrière qui s’est poursuivie par un déménagement vers Arlon où il a rejoint la FUL en tant que chef du service de documentation et d’informatique. Claude a également à cette époque enseigné à la Haute École Robert Schuman.

Installation informatique dans 4 cliniques

Après plus de deux décennies passées dans le milieu universitaire, Claude a décidé de réorienter sa carrière et a créé sa propre société d’informatique. Par le biais de celle-ci, il a conçu et mis en place toute l’installation informatique des hôpitaux d’Arlon, Virton, Messancy et Athus.

Une fois retraité, Claude a mis son savoir-faire et son expérience au service du syndicat d’initiative de Martelange et du Parc naturel en tant que conseiller informatique de leurs sites web respectifs.

C’est à l’éducation de leurs 3 enfants (Stéphane, Valérie et Émilie) que Françoise a consacré tout son temps. Après les avoir vus grandir et installés dans la vie, Françoise a entamé une nouvelle carrière professionnelle.

Aujourd’hui, le couple jouit de l’affection de leurs cinq petits-enfants: Safi, Daniel, Sarah, Emma et Léna.