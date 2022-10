Des centaines de personnes attendues pour la soirée mexicaine et le Tintigny tribute festival

Deux soirées, deux publics

La soirée débutera à 20 h 00 et se poursuivra jusqu’à 3 h 00. Presque tous les tickets ont trouvé preneur. « Les dernières entrées seront vendues sur place au prix de 10 euros. J’en profite pour préciser qu’il n’est pas possible de payer par carte. Des bracelets seront donnés en fonction de l’âge des fêtards pour que les bénévoles du bar ne puissent pas délivrer de spiritueux aux moins de 18 ans », nous confirme Noam Oussaidene. Pour la 5e fois, un autre rendez-vous aura lieu le samedi, au lendemain de la soirée mexicaine. « Le Tintigny tribute festival, c’est une soirée de covers adressée à un public plus âgé. Là encore, on pourra acheter une entrée sur place au prix de 15 euros. Il y aura un concert des Triplay, un show des Liégeois d’Otherside Plays - Red Hot Chili Peppers et puis, en fin de soirée, on retrouvera DJ c-dream pour bien terminer le week-end », ajoute l’organisateur de la soirée.

150 bénévoles

Précisons que des foodtrucks seront présents durant les deux soirées pour vous proposer toutes sortes de plats typiquement mexicains, comme des burritos, des tacos ou encore des churros. Malgré la crise énergétique et financière, il était hors de question de se passer de ces événements. Noam Oussaidene tient à saluer le travail des bénévoles. « Nous sommes une équipe de 150 personnes, c’est énorme. Je ne saurai jamais les remercier à la hauteur de leur engagement. C’est grâce à eux et notre public que tout ceci est possible. On voit partout des événements s’éteindre, faute de bénévoles. Je mesure la chance que nous avons », conclut-il. En 2024, la soirée mexicaine fêtera ses 30 ans et les organisateurs nous le confirment, la fête sera à la hauteur de cet anniversaire.

Infos: https://soireemexicaine.be/ et https://tintignytributefestival.be/