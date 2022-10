Bourse numismatique à Vielsalm, ce dimanche 9 octobre 2022

. L’entrée est gratuite et de nombreux exposants sont attendus pour ce rendez-vous. "De nombreuses tables ont été réservées aux numismates qui désireront y exposer leurs plateaux. Les visiteurs pourront ainsi acquérir la monnaie qu’ils recherchent depuis des années ou y faire des découvertes intéressantes", explique-t-on du côté de l’organisation. Des expertises sont également possibles gratuitement. La bourse est mise sur pied par le Cercle Numismatique du Val de Salm. Créé en 1978, Il compte actuellement plus de 180 membres répartis entre les différentes régions de notre pays, mais aussi en Allemagne, en France et au grand-duché de Luxembourg. Chaque mois paraît un bulletin de liaison qui fait référence dans le milieu et, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, une réunion des membres est programmée.