Tribunal Correctionnel d'Arlon : Le détenu attaque le radiologue de l’hôpital d'Arlon

Un Tunisien de 33 ans a été extrait de sa cellule de Saint-Hubert hier matin pour se défendre devant le Tribunal correctionnel d’Arlon présidé par le juge André Jordant. L’homme qui était détenu alors à la prison d’Arlon, ayant des problèmes de santé, a dû être transféré aux Cliniques du Sud-Luxembourg pour passer des examens. Vu son naturel turbulent, la direction a décidé d’encadrer son transfert avec quatre policiers. Tout débute dans l’escalier menant au service de radiologie. La discussion s’envenime. "Contredit et frustré, il pète les plombs, relate la représentante du ministère public Murielle Seret. Il se démène et, dans la bagarre, il assène un coup de pied dans le visage d’un policier. Arrivé tant bien que mal dans la salle d’examens, il exige du médecin une radio spécifique ce que le radiologue refuse. Il devient incontrôlable et se jette sur le technicien chargé de l’examen initial, puis sur les policiers, lançant un flot d’injures et de menaces. Il s’enroule autour de la jambe d’un policier, s’empare de sa matraque télescopique avant d’être maîtrisé".