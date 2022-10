Roman – L’île haute ", Valentine Goby, Actes Sud

"L’auteure nous emmène à la montagne en compagnie d’un petit garçon venu y guérir de son asthme. Mais est-ce la seule raison ? Le petit Parisien va être ébloui par ces paysages de neige où les couleurs changent en fonction des saisons, jusqu’à se muer en montagnard. Véritable récit initiatique rempli des nombreuses premières fois qui vont mettre nos sens en éveil."

Roman – "Vivre vite", Brigitte Giraud, Flammarion

"Récit tendu en compte à rebours jusqu’à l’instant qui a coûté la vie au mari de l’auteure il y a 20 ans. Elle revit les derniers moments avec des “si” qui auraient pu changer le cours des choses."

Roman – "Arpenter la nuit", Leila Mottley, Albin Michel

"Kiara, 17 ans (Oakland), se retrouve piégée dans un système d’exploitation sexuelle. Inégalités raciale et sexiste sont les thèmes centraux de ce roman dur et réaliste, mais très sensible aussi."

Arlon - Le Point-Virgule

Roman – "La fille de l’ogre", Catherine Bardon, Les Escales

"Ce roman relate la vie de Flor de Oro, fille aînée d’un des plus sinistres dictateurs du XXe siècle (République dominicaine) qui régna sur l’île de 1930 à 1961. Ce récit dramatique est coincé entre ses deux amours nocifs: son père, qui n’aura de cesse de contrôler sa vie, et son premier mari, play-boy au profil trouble. L’histoire d’une vie mal menée et malmenée."

Roman – "P’tite hirondelle", Dominique Zachary, Kiwi

"Paola Ortiz et sa fille adoptive, Finette, sont très attachées aux hirondelles qui nichent dans leur garage. Un jour, les nids sont vandalisés… Un récit plein de douceur et d’empathie. Un conte de fée."

Roman – "Le choix", Viola Ardone, Albin Michel

"Martorana, village sicilien des années 1960. À 15 ans, éprise de liberté, Oliva va étudier et côtoyer une amie issue des jeunesses communistes Bref, elle tente de s’émanciper. Mais à quel prix…"

Virton - La Dédicace

Roman – "La petite menteuse", P. Robert-Diard, L’iconoclaste

"Lisa, ado à la spontanéité déroutante, dit: “J’ai menti parce que je souffrais mais je souffrais parce que je mentais. Mais plus je souffrais et plus on me croyait.” Comment sortir de ce cercle infernal ? Un livre qui touchera les grands ados et leurs parents."

Roman – "La fille du phare", Annet Schaap, Medium L’école des loisirs

"Imaginez une nuit de tempête durant laquelle tout va de travers. Le fanal du phare ne s’est pas allumé. Que s’est-il passé ? De plus, la maison de l’amiral abrite un monstre. La fille du gardien apportera des réponses. Digne des meilleurs contes fantastiques."

Arlon - Le canard paon: du tiers et du quart

Album illustré – "Je t’ai vu une fois", Nastasia Rugani, L’école des loisirs

"Un jour, un enfant voit un élan, et depuis, il le voit partout. Dans le bain et dans le bus, dans le ciel et sous la terre. Et puis un jour, un élan voit l’enfant, et ensuite, il le voit partout. Un bel album illustré pour les plus de 4 ans."

BD – "La longue marche des dindes", L. Bischoff et K. Karr, Rue de Sèvres

"Élève modeste, Simon est diplômé d’office par son institutrice qui l’encourage à déployer ses ailes. Une idée folle lui vient: traverser les États-Unis pour atteindre Denver avec mille dindes et y faire fortune. Une belle BD d’aventure."

Roman jeunesse – "Marche ta peine", Maryvonne Rippert, Milan

"Ulis est charmeur et charmant. Il a franchi la ligne rouge et doit participer au programme “Marche ta peine”. Un road trip intense et poignant porté par une voix inattendue, celle d’un ado harceleur. Un énorme coup de cœur."

Libramont - Le Temps de lire

Roman – "Une histoire de ferveur", Muriel Barbery, Actes Sud

"Offrez-vous une heure de ferveur, une immersion au Japon entre traditions et modernité. Sous la plume délicieuse de Muriel Barbery, plongez dans la beauté de la nature et la complexité de l’être humain. Un roman envoûtant…"

Roman – "Je suis un élève en chemin" F.Dessy et J.-M. Loutsch, éd. Memory

"La suite du livre Je suis un élève à problèmes . Ces deux professionnels de l’accompagnement de jeunes en difficulté scolaire proposent un livre où l’on parle d’ouverture et de changement."

Roman – "Mon cœur", O. Lallemand et N. Dieterlé, Gautier – Languereau

"Au fil des pages, l’amour traverse les cœurs d’une famille qui s’agrandit, des parents aux enfants, d’un aîné à sa petite sœur… Parce qu’il y a de la place pour tous types d’amour dans le cœur de chacun ! Un album plein de tendresse…"

La Roche - Le Litherer

Roman – "Trouver refuge", C. Ono-Dit-Biot, Gallimard

"Sacha, un philosophe bien connu, fuit avec sa compagne et sa fille le régime autoritaire installé en France. Ils se réfugient sur le mont Athos où Sacha fait découvrir l’histoire, la beauté et la spiritualité à sa fille, mais ce paradis va-t-il durer ? Un thriller politique haletant."

Poche – "Le bureau des affaires occultes", Éric Fouassier, Livre de Poche

"Roman qui nous emmène au XIXe siècle et qui nous balade de cabarets en catacombes dans un Paris poisseux. Une nouvelle affaire pour Verne, héritier du grand Vidocq, faisant partie du bureau des affaires occultes. Le début d’une belle série."

BD – "Les enfants de la Résistance – Combattre ou Mourir t.8", Ers et Dugomier, Le Lombard

"Voulez-vous comprendre comment et pourquoi la Résistance s’est organisée durant la dernière guerre mondiale ? Alors n’hésitez plus et découvrez cette série qui nous éclaire sur ces actes de bravoure, même d’enfants."

Neufchâteau - L’Oxygène

Livre Jeux – "Le petit livre des jeux farfelus", Noémie Tagan et Elyn, Helvetiq

"À l’approche des vacances d’automne, possiblement pluvieuses, voici oubliés les écrans et les “je m’ennuiiie”, avec des propositions originales de distractions. À l’extérieur, à l’intérieur… une planche de BD illustre chacun des 52 jeux."

Roman – "Le dernier des siens", Sybille Grimbert Sybille, Anne Carrière

"Plus que le portait intelligent d’une amitié improbable entre un naturaliste attachant et le dernier des grands pingouins, Sybille Grimbert questionne notre rapport à la nature et ses occupants."

Roman – "Le commerce des allongés", Alain Mabanckou, Seuil

"Liwa Ekimakingaï narre ses derniers jours à Pointe-Noire (Congo-Brazza), mais ce sont les quatre jours… après sa mort. Et, aussitôt enterré, il sort de sa tombe et rencontre des morts plus vivants que les vivants. Un livre souvent burlesque, mais très social."

Marche - Livre’s

Roman – "Le lâche", Jarred McGinnis, Métaillé

"Après un accident de voiture, une femme meurt, un homme reste paralysé et un père retrouve son fils. On a adoré ce livre tendre et lumineux qui explore le pardon et le regard d’autrui sur la différence avec humour. Un premier roman très prometteur !"

Roman graphique – "Lightfall: L’ombre de l’oiseau", T.2, T.Probert, Gallimard BD

Nous le crions haut et fort: ne manquez pas cette série pour enfants ! C’est beau, magique et passionnant ! On en apprend plus sur le monde d’Irpa, ses origines et ses coutumes. Le graphisme est toujours aussi coloré et chaleureux. "

Roman – "L’engravement", Eva Kavian, La Contre Allée

"Comment un livre peut-il exprimer avec autant de justesse la détresse des parents dont les enfants souffrent de maladie psychiatrique ? Une plume qui émeut jusqu’aux larmes. Une lecture dure mais débordante d’humanité et d’amour."

Vielsalam - Le Rat des champs

Jeunesse – La collection "Dis c’est quoi… ?", Renaissance du Livre

"Pour expliquer aux ados des notions telles que la guerre, le génocide, la discrimination, le transhumanisme… dont on parle beaucoup mais parfois sans les comprendre tout à fait. Ces petits livres sont écrits dans un langage clair et précis par des spécialistes de chaque domaine concerné."

Poche – "Miracle à la combe aux aspics", Ante Tomic, Libretto

"Un coup de cœur absolu pour ce livre qui vient juste de sortir en format poche. C’est drôle, décapant, grinçant et, bien sûr, tout à fait politiquement incorrect."

Essai – "L’empire sans limites", Laurent Chamontin, L’Aube

"Sous-titré: “Pouvoir et société dans le monde russe”. Pour tenter de comprendre un peu mieux ce qui se passe actuellement à l’Est."

La rédaction - Julien Bil

Poche – "Le voyant d’Étampes", Abel Quentin, J’ai Lu

"Un roman à l’humour grinçant qui relate la chute de Jean Roscoff, un universitaire retraité. Voulant rendre visibilité à l’œuvre d’un poète communiste et existentialiste noir américain, il sera bientôt pris, malgré lui, dans une tempête médiatique, emporté par l’emballement des réseaux sociaux et la culture “woke”. Un roman qui interroge subtilement les dérives de notre époque."

Chroniques – "V13", Emmanuel Carrère, P.O.L.

"Pendant dix mois, l’auteur a suivi le procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il en a tiré une série de chroniques pour L’Obs , réunies ici dans un volume augmenté. Un témoignage littéraire !"

Roman – "Elizabeth Finch", Julian Barnes, Mercure de France

"Qui était Elizabeth Finch ? Historienne respectée ? Intellectuelle à contre-courant ? Barnes livre un portrait tout en sensibilité d’une prof de fac fascinant ses étudiants."