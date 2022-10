Pas de train en Luxembourg, la province aura marqué son ardeur d’avance dans la paralysie. Excepté quelques départs dans le nord, le voyageur a dû faire une croix sur le rail. D’où vient ce no man’s land ferroviaire ? C’est le débrayage de la cabine namuroise d’Infrabel qui a paralysé les lignes. Pas un train ne circulait sur la dorsale 162, ni sur la 165 et la 166.

Difficile de chiffrer le pourcentage de grévistes dans notre région. Si le quai arlonais était vide comme jamais, cela ne voulait pas dire que tout le monde faisait grève. On a croisé des cheminots en tenue, mais très peu de navetteurs qui avaient manifestement pris les devants.

Réussite

Du côté syndical, une euphorie d’avoir réussi son coup. "La grève est vraiment une réussite, en termes de mobilisation, on remercie tous les cheminots. Nous avons deux revendications principales: un recrutement massif suite au désinvestissement de ces deux dernières décennies. Nous n’arrivons plus à assumer nos missions de base, celles de faire rouler les trains. Regardez aujourd’hui, il y a tellement peu de personnel que quand la cabine de Namur se met en grève, on n’arrive plus à faire circuler les trains. C’est ce qui se passe en province de Namur, Luxembourg. La direction voudrait assurer un service garanti, elle n’y arrive même plus".

La syndicaliste d’ajouter: "Depuis janvier 22 000 trains ont été supprimés, cela est dû en grande partie au manque de personnel. La seconde revendication, c’est sur le pouvoir d’achat, il n’y a plus eu de revalorisation des salaires depuis 2008", estime Marie Lerouge, responsable de la CSC Transcom.

Son collègue vert, Marc Eyen, résume: "Il manque des personnes partout, et les collègues du Luxembourg paient plus cher. Avec le GDL, il est plus difficile d’engager des techniciens, des conducteurs ou des accompagnateurs. Aujourd’hui, pas un seul train ne roule, le taux de participation en cabine frôle les 90%, c’est environ 70% au niveau de la conduite et l’accompagnement entre 75 à 80%".

Des chiffres qu’il aura été impossible de confirmer, d’autant que du côté de la SNCB, on renvoyait vers les syndicats.

Une grève qui est un vrai avertissement au gouvernement fédéral dans le contexte du conclave budgétaire.