Le dépistage gratuit du diabète en Centre Ardenne, c’est du 10 octobre au 10 décembre (+ liste des pharmacies)

Après le Sud et le Nord, la campagne de dépistage du diabète termine son tour de la province avec le Centre Ardenne. Preuve de l’importance de ces dépistages, en province de Luxembourg, 1 personne sur 15 souffre de diabète et 1 personne sur 2 ignore qu’elle est malade. La maladie n’est pas à sous-estimer et compte tenu de sa discrétion, un dépistage précoce peut vraiment faire toute la différence et contribuer à diminuer les risques ou permettre de traiter les complications.