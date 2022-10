Le comptable de l’Athénée d’Arlon écarté de l’établissement : il a été condamné pour pédophilie

Il s’avère que chaque vendredi, le comptable s’absentait de l’école pour répondre aux conditions de son sursis, à savoir un suivi psychologique et participer à une formation Triangle. Il ne pouvait pas non plus se trouver en présence d’enfants.

C’est un membre du personnel de l’école qui a découvert les faits, la direction n’ayant pas été informée de la condamnation de son comptable, relatent nos confrères de SudInfo. La Fédération Wallonie Bruxelles, compétente en la matière, confirme que le comptable ne fait plus partie du personnel de l’école arlonaise.